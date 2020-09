Prof. Dr. Demir: "Günde bir defa gereksiz yere sifon çekmek suretiyle yılda 16 ton suyu israf etmekteyiz" “Evde tasarrufla kullandığımız suyu yüzde 35-40 azaltma şansımız var”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, “Günde bir defa gereksiz yere sifon çekmek suretiyle yılda 16 ton suyu israf etmekteyiz. Evlerimizde yapacağımız su tasarrufu ile yaklaşık yüzde 3540 kullandığımız suyu azaltma şansımız bulunmaktadır” dedi.

Suyun evlerdeki kullanım alanlarına değinen Prof. Dr. Yusuf Demir, “Evlerimizde kullandığımız suyun yaklaşık yüzde 35’ini banyoda, yüzde 30’unu tuvaletlerde, yüzde 20’sini çamaşır yıkamada, yüzde 10’unu mutfakta yemek pişirmede veya da temizlikte, yüzde 5’ini de evsel temizlikte kullandığımız yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur“ diye konuştu.

Evlerde yapılabilecek su tasarrufu ile aile bütçesi ve insanlığa büyük katkılar sağlanabileceğini belirten Yusuf Demir, “Evlerde su tasarrufu ile yaklaşık yüzde 3540 kullandığımız suyu azaltma şansımız bulunmaktadır. Ülkemizde ortalama kişi başı su tüketiminin 190 litre olduğunu düşündüğümüzde ortalama 6570 litre suyu tasarruf etme şansımız var. Bu suyu tasarruf ederek her gün su problemi yaşayan ve sudan dolayı ölen 67 tane çocuğa su sağlama ve bunları yaşatma şansını sağlama imkanımız var. Aylık 10 TL’lik bir tasarruf sonucunda yıllık 120 TL bir tasarruf, yaklaşık 2 aylık su faturamıza tekabül edecek bir tasarruf sağlama anlamına gelecektir. Ortalama 6570 litre tasarruf sağlarsak yıllık 45 aylık su faturamızda tekabül eden bir tasarruf olacaktır. Bu da ciddi bir bütçe katkısı olacaktır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Demir tasarrufun mutfaktaki boyutunu şu sözlerle ifade etti:

“Bir bulaşık makinesini kullanmak için 12 litre su harcarken aynı bulaşığı elle yıkamak için yaklaşık 100 litre su harcamaktayız. Bu şekilde yapacağımız doğru su kullanımı ile yaklaşık 40 ton suyu tasarruf etme, diğer bir ifadeyle dünyada su sıkıntısı çeken bine yakın insanın suyunu kurtarma şansımız olacak. Mutfakta kullandığımız suyu, örneğin makarna haşlayarak kullandığımız suyu dökmeyerek bunları lezzetli çorbalar yapmakta kullanabileceğimiz gibi, yumurta haşlamakta kullandığımız suyu da yine dökmeyerek çiçeklerimizi sulamada kullanabiliriz ki bu çiçeklerin sulanmasında çiçeklerin ihtiyacı olan kalsiyumun karşılanmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.”



"Sifon çekmek suretiyle yılda 16 ton suyu israf etmekteyiz"

Tuvalet ve banyo alışkanlıkları ile kullanılan aletlerin de önemli olduğunu dile getiren Demir, “Günde bir defa gereksiz yere sifon çekmek suretiyle yılda 16 ton suyu israf etmekteyiz. Bunun yerine hem sifonların kapasitesini düşürerek, hem sifonları çift tabakalı çok veya az su kullanacak sifon sistemlerine geçerek, hem de sifonlarımızı gereksiz yere kullanmayarak çok ciddi bir su tasarrufu yapma şansımız var. Ayrıca bir dakika duş süresini azaltmak suretiyle 5 ton suyu tasarruf ediyoruz. Bu da yaklaşık olarak yılda 100 tane insanın su ihtiyacını karşılamak demektir. Sifonlarda ve banyoda kullanacağımız suyun kullanımında kullanacağımız sistemler, kullanacağımız sifonlar da bu tasarrufta önemli rol oynayacaktır. Özellikle duş sisteminde daha kontrollü basınç sistemi ayarlı duş başlığı kullanmak, uzun süreli banyolar yerine daha kısa süreli banyolar yapmak veya banyo yerine duşu tercih etmek suretiyle önemli bir avantaj sağlayabiliriz ki banyo yaparken bir banyoda yaklaşık 120150 litre su tüketirken duş da yaklaşık bu miktarı 3540 litreye kadar düşürmekteyiz” sözlerine yer verdi.

Diş fırçalarken veya tıraş olurken suyun açık bırakılmasının suyun kötü kullanımına örnek olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yusuf Demir, “Su tasarrufunu yapabileceğimiz en önemli yerlerden bir tanesi de musluklarımızda kullandığımız sudur. Özellikle ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken musluklarımızı açık bırakarak çok ciddi bir su israfı yapmaktayız. Ayrıca çevirmeli musluk yerine aç kapa muslukları kullanmak, sensörlü muslukları kullanmak suretiyle de bu anlamda önemli bir tasarruf yaptığımız yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Boşuna açık bıraktığımız musluklar ile yaklaşık yılda 12 ton suyu israf etmekteyiz. Dişlerimizi fırçalarken daha kontrollü fırçalamak suretiyle her diş fırçalamada 15 litre su kullandığımızı düşünürsek bunu bir iki litreye düşürme şansımız var. Bu da önemli bir su tasarrufu demektir. Günde 2 defa diş fırçalarsak yılda 11 ton su tükettiğimiz düşünüldüğünde, bunu bir tona düşürerek 10 ton su tasarruf edeceğiz demektir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Demir gereksiz yere çamaşır makinesi de çalıştırılması gerektiğini belirterek bunları kaydetti:

“En önemli su kullandığımız yerlerden bir tanesi de banyolarımızdaki çamaşır yıkama sistemlerimizdir. Artık günümüzde otomatik çamaşır makinelerine hemen hemen tüm evlerde geçiş yaptık. Ama bir çamaşır makinesini kullanırken her seferinde yaklaşık 170180 litre su tüketmekteyiz. Haftalık çamaşır makinesinin bir defa fazladan kullanmak suretiyle yıllık boşa harcadığımız su miktarı 9 tondur. Dolayısıyla çamaşır makinelerimiz tam dolmadan gereksiz yere kullanmamalıyız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.