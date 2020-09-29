Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri, 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’20) kapsamında düzenlenen Uluslararası Buluş Yarışması’nda kazandıkları ödüllerle büyük başarılara imza attı.

OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla katılım sağlanan ISIF'20 “Uluslararası Buluş Yarışması”nda sergilenen buluşlar, her biri alanında uzman uluslararası jüri kurulu tarafından değerlendirilerek ödüle layık görülenler, düzenlenen çevrimiçi ödül töreniyle açıklandı. Yarışmanın sonunda OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri; Dr. Öğr. Üyesi Murat Kapusuz, Prof. Dr. Hakan Özcan ve Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, ve “yakıt özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılacak fotokatalitik kapsül” üreterek altın madalya kazandı.

OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevim Alışır ve Mühendislik Fakültesi öğrencisi Kübra Ökmen, atık alüminyum teneke kutularından aAl203 üretimi ile, OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülbakir Bakay, cerrahi diseksiyon aparatında kullanılan iletken olmayan saydam kılıf üretimi ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can, bir amniyon zarı transplantasyonu sistemi ve OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile Arş. Gör. Erkan Öztürk de CNC torna tezgâhları için akıllı kesici takım modülü üreterek bronz madalya kazandı.

ISIF'20 “Uluslararası Buluş Yarışması’na, 40’ın üzerinde ülkeden 600’e yakın buluş katıldı.

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