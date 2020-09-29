Çöp kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

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Samsun'da çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi hayatını kaybetti.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Beylik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki S.’nin kullandığı çöp toplama aracı geri geri gelirken araçta görevli Cemal Bektaş'a çarptı. Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan belediye işçisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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