İlkadım'da kaldırım işgali ile mücadele

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri 'kaldırım işgali' ile mücadelesini sürdürüyor.

İlkadım ilçesi kent merkezinde gelişigüzel kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılara yönelik bir dizi tedbir alan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile koordineli bir çalışma başlattı. İlk etapta İstasyon Mahallesi Kapalı Semt Pazarı Alanında pazar günleri kurulan sosyete pazarına yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, müsaade edilen sabit yerler harici, ara sokaklara kaçan seyyarlara müdahale etti. Yapılan denetimler öncesinde uyarılarda bulunan ekiplere kulak asmayıp, ara sokaklarda sattıkları mallarla halkın sağlığını tehdit ederek, mahalle sakinlerinin huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine sebep olan seyyar satıcılar kaldırıldı.



“Uyarları dinlemeyenlere yasal yaptırım”

Yol, kaldırım işgali yapan esnaf ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini şehir merkezinde de sürdüren zabıta ekipleri ilçe halkının yoğun olarak kullandığı, Mecidiye, Fatih Sultan Mehmet, Hançerli ve Kasaplar Caddesi’nde devam eti. Ellerindeki metre ile ölçüm yaparak 90 santimetre üzerinde kaldırımı işgal eden esnafları, cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları, sergi alanı gibi kullanmamaları konusunda uyardı. Yaya yolu üzerindeki işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnaflara yazılı tebligatta bulundu.



“Kaldırım işgaline taviz yok”

Kaldırım işgali konusunda hassasiyetini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”İlçemiz genelinde kaldırım ve yol işgalini önleme çalışmalarına daha hassasiyet göstererek devam edeceğiz. Yaya kaldırımlarının işgali yüzünden vatandaşlarımız zaman zaman kaldırımda yürümekte zorlanıyor. Tüm uyarılara rağmen işgal yapan iş yerlerine tebligat ve yasal yaptırımlar uygulayacağız. Konuya duyarlılık göstererek bizlere yardımcı olan esnafımıza teşekkür ediyor, henüz harekete geçmemiş esnafımızın da zabıta ekiplerimize destek olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

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