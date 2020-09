Kılıç: "Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasına gönlümüz razı olmaz" Terme'den 347 tablet bağışı

Terme'de uzaktan eğitim için başlatılan tablet kampanyasına destek veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasına gönlümüz razı olmaz" dedi.

Samsun'un Terme ilçesinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) dolayısıyla yapılan uzaktan eğitim çalışmalarında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencileri için tablet kampanyası başlatıldı. Kampanya için Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda ilçedeki tüm odalar, sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir toplantı gerçekleştirildi.



“Eğitime her zaman destek vereceğiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlk günden bu yana pandemi süresince Terme Belediyesi olarak tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde de ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin sorunları çözüme kavuşturuyoruz. İlçe Milli Eğitim müdürlüğümüzün 39 EBA hizmet noktasının yanı sıra belediye olarak destek vererek tahsis ettiğimiz 3 gezici araçla birlikte 42 noktada uzaktan eğitime destek hizmeti veriliyor. İlçe genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrencilerimiz için 3 araçla mobil olarak hazırlanan EBA erişim noktasının yanı sıra belediye olarak yine kampanyaya 55 tablet, 50 kamera ve 50 mikrofonlu kulaklık bağışında bulunarak kampanyayı başlatıyoruz. Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasına gönlümüz razı olmaz. Sadece şehirlerin inşası yetmez, beyinlerin inşası her şeyden önemli. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Terme eğitimde marka”

İlçenin orta öğretim sınavlarındaki başarısına dikkat çeken Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ise, "Terme'nin en büyük artısı birlik ve beraberliği. Tüm kurumlarımızla 'Sınıf Tam Öğretmenim' kampanyasına destek veriyoruz. Terme LGS ve YKS'de başarılı bir ilçe. Öğrencilerimizin başarısı için ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Dereceye giren birçok öğrencimiz var. Eğitimde marka olan bir ilçe olarak bu durumu devam ettirmek boynumuzun borcu. Tüm paydaşlarımızı bu toplantıya çağırdık. Uzaktan eğitimler devam ediyor. Bu nedenle her öğrenciye fırsat eşitliği sağlamak zorundayız. İlçe milli eğitimizin yaptığı çalışmayla 774 öğrencimizin uzaktan eğitime katılmak için tablete ihtiyacı var. Bizde bunu hep birlikte karşılayacağız” şeklinde konuştu.



347 tablet bağışı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy'un sunumuyla devam eden toplantının ardından Terme Belediyesi 55, Terme Ticaret Odası 50, Terme Ticaret Borsası 60, Terme Ziraat Odası 50, Terme Galericiler Derneği 50 ve Terme Muhtarlar Derneği 82 adet tablet bağışıyla kampanyaya destek verdi. İhtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan kampanyaya ilçe genelinde katılımın devam ederek, sayının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

