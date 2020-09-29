Karadeniz'de palumut bolluğu; fiyatı 10 liraya düştü



Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) KARADENİZ'de av sezonu sürerken bu yıl palamut bolluğu yaşanıyor. Samsun´da balıkçı tezgahlarında palamut tanesi 10 liradan satılıyor.

1 Eylül´de başlayan denizlerde av sezonuyla birlikte balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Samsun´da tezgahlar palamutla dolarken, vatandaşlar da balığa çokça rağbet gösteriyor. Ağırlığı 700 ile 800 gram arasında değişen palamut, tezgahlarda tanesi 10 liradan satışa sunulurken, daha önce 500-700 gram ağırlığındaki palamudun 15 liradan satıldığı belirtildi. Palamutta yaşanan bu bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

'KARADENİZ BU SENE COŞTU'

35 yıldır balıkçılık yapan Yaşar Köse, "Av sezonu başlayalı yaklaşık 1 ay oldu. Sezon palamut ve istavrit balığı ile başladı. Şu anda tezgahlarda en bol olan balık palamut. Tekinin ağırlığı 700-800 gram arasında değişiyor. Adeti 10 liradan satılıyor. Karadeniz bu sene coştu. Çok çeşitli balıklar çıkıyor. Denizde bu sene çok bol balık var. Bu yıl son 10 senenin en güzel av sezonunu yaşıyoruz. Alan da, satan da, denizden tutan da bu yıl memnun. Vatandaşlarımızdan da balığa karşı yoğun bir ilgi var. Günün her saati yoğun bir şekilde balık satıyoruz. Bizimde vatandaşlara tavsiyemiz bol bol balık yesinler. Balığın bol olduğu bu günleri değerlendirsinler. Balık en doğal gıda, her zaman tüketilebilir. Fiyatlar gayet uygun insanlar bol bol balık tüketsinler" diye konuştu.

Balık tezgahı olan Habil Yurtseven de, "Son bir haftadır palamutta bir bolluk yaşanıyor. İlk çıktığı zaman 150-200 gram arasında olan palamut şu anda 700-800 gram civarına geldi. Tanesi ise 10 liradan satılıyor. Bu senen palamutta 2 sene önce yaşanan bolluğu yaşıyoruz. Havaların soğuması ile birlikte palamut daha da büyük olacak, daha fazla çıkmaya başlayacak. Bizim bu sene Karadeniz´den ümidimiz yüksek. Geçen sene balıkçıların durumu hiç iyi değildi ancak bu sene balıkçının yüzü gülüyor. Havalar soğudu zaman daha da fazla balık olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-09-29 14:54:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.