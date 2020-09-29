Bel fıtığında erken tanı ve tedavide belirtilere dikkat

Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, "Kişi de günlük hayatı etkileyen bel ağrısı, bacağa yayılan ağrı, kuvvet kaybı, uyuşma gibi şikayetler varsa mutlaka erken tedavi için geç kalmadan doktora başvurulmalıdır" dedi.

Bel fıtığında erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu vurgu yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, "Tedavinin hangi süreçte ilerleyeceği hastanın durumuna göre karar verilmektedir. Kişi mutlaka korkuya kapılmadan bir uzman doktora başvurup tedavi sürecini başlatması gerekmektedir" diye konuştu.



Ani hareket, ağır kaldırma

Bel fıtığı hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Eyüp Genç, "Bel fıtığı toplumda yaygın olarak görülen günlük iş hayatına katılımını olumsuz yönde etkileyen önemli bir rahatsızlıktır. Ani hareket etme, ağır kaldırma ya da yanlış bir hareket sonrası aşırı yüklenme sonrası meydana gelir. Bel fıtığında zamanında tanı konularak uygun tedavinin yapılması gerekmektedir. Bel ağrısı, bacağa doğru yapılan ağrısı olan ve bu ağrı özellikle artarak devam ediyor ise istirahatle geçmiyor ise ateş yüksekliği kilo kaybı ve gece terlemesi gibi şikayetler varsa mutlaka erken dönemde doktora başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.



Tedavi başarısı yüksek

Dr. Genç şöyle devam etti: “Bel ağrısı, belimizi oluşturan anatomik yapılardan etrafındaki kas ve eklem yapılarından geçici ya da kalıcı hasarlarına bağlı olarak oluşan bir durumdur. Eğer bel ağrısı, bacağa yayılan ağrı, kuvvet kaybı, uyuşma gibi şikâyetler varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Bel fıtığında ameliyatsız tedavi olduğu gibi çok acil bir durum da cerrahi operasyon gerektiren durumlar da vardır. Cerrahi operasyondaki amaç sinir dokusu üzerindeki baskıyı bir an önce kaldırarak sinir dokusu üzerinde kalıcı hasar oluşmadan sinir dokusunu kurtararak hastanın ağrılardan kurtulmasına ve günlük hayatına geri dönmesini sağlamaktır.”



‘Bir daha olmaz’ düşüncesi yanlış

Bel fıtığı ameliyatı olan kişilerin günlük hayatlarında önemli düzenlemeler yapmak zorunda olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Eyüp Genç, “Fazla kiloları varsa kurtulmalı, bel ve karın kaslarını güçlendirerek omurlara destek olmak gerekmektedir. Ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavi sonrası şikayetler devam edebilmektedir. Bunun en büyük sebebi kişinin az önce dediğimiz hareketleri yapması, hayatındaki düzenlemeleri yapmamasıdır. Burada önemli olan kişinin kendisini korumasıdır. Ben tedavi oldum bir daha bu ağrılar olmaz gibi düşünce yanlış olacaktır. Bunun dışında ise zamanında tedavi edilmeyen bel fıtıkları da farklı sağlık sorunlarını da ortaya çıkarabileceğini de unutmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

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