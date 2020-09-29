

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, Irak uyruklu M.A.L., tartıştığı kızı Yasemin A.L.'yi (18) karnından bıçakladı. Baba gözaltına alınırken, ağır yaralanan kızı ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Evlerinde oturdukları sırada Iraklı Yasemin A.L. ile babası M.A.L. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.L. kızı Yasemin A.L.'yi karnından bıçakladı. Yaralı kız kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, ağır yaralanan kızı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-09-29 19:19:44



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