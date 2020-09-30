Samsun’da tıp, veterinerlik ve diş hekimliği hariç stajlar ertelendi

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve veteriner fakültesi öğrencileri hariç stajların ertelenmesine karar verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “20202021 eğitim öğretim yılında ilimizde Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerdeki öğrenciler ile (tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve veteriner fakültesi öğrencileri dışında), Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitimöğretim faaliyetini gerçekleştiren kamu veya özel eğitim kurumlarında, öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin eğitimöğretim yılı içerisinde sağlık iş koluna bağlı kamu veya özel sağlık kuruluşlarında (hastane, tıp merkezi vb.) yapacakları stajları ile diğer tüm iş kollarında (tekstil, motor, otomotiv, makine, sanayi ve ticaret kuruluşları, muhasebe vb.) kamu veya özel kuruluşlarda yapmaları zorunlu stajlarının Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda salgının etkilerinin azaldığı daha ileri tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine, Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) bağlı olarak eğitimöğretim faaliyetini yürüten üniversitelerdeki tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve veteriner fakültesinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin eğitimöğretim yılı içinde yapmaları zorunlu olan stajlarını yapmalarına karar verilmiştir” denildi.

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