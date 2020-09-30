Samsun'da narkotik uygulaması: 7 gözaltı

Samsun'da yapılan narkotik uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan uygulamada, 136 şahıs, 16 araç, 5 iş yeri, 5 park ve 3 metruk bina kontrol edildi. 5 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamada 30,64 gram esrar maddesi, 99,96 gram metamfetamin maddesi, 4 litre metamfetamin maddesi yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde, 98 adet sentetik ecza hap, 1 adet ecstasy hap, 1,38 gram skunk maddesi, 1 adet esrarlı sigara ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı elde edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şahıs hakkında işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.