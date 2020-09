Havza'nın üreten kadın kooperatifi 'İlk Kıvılcım Çarşı'

Havza'da üreten ve çalışan kadınlardan oluşan 'İlk Kıvılcım Çarşı' adlı kooperatifte el emeği göz nuru ürünler satışa sunuluyor. Tamamı doğal olan ürünler herkes tarafından takdirle karşılanıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde girişimci kadınlar 'İlk Kıvılcım Çarşı' adlı bir kooperatif kurdu. Evlerde üretilen tamamı el emeği ve doğal olan gıda ürünleri kadınlar tarafından açılan bir dükkanda satışa sunuluyor. Ayrıca girişimci kadınlar tarafından kenevirden üretilen turistlik eşyalar ve diğer hediyelik eşyalarda satışa sunularak kadınların ev ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. Her şeyin doğal üretilmesi ve özellikle kırsal kesimde üretim yapan kadınların daha geniş kitlelere ulaşmak gibi hedeflerinin olduğunu söyleyen kadınlar, kurdukları kooperatif ile örnek teşkil ediyor. 'İlk Kıvılcım Çarşı' adını verdikleri dükkanın açılışını ise düzenlenen etkinlik ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri yaptı. Dükkanda yaban dağ ürünlerinden, unlu mamullerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Çocuklar içinde doğal maddelerden yapılmış oyuncaklarda satışa sunuluyor.

Havza'da oluşan bu kooperatife öncülük eden Emekli Öğretmen Bingül Alış, isteklerinin evde oturan ve gerçekten el becerisi güçlü olan kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları olduğunu belirterek, "Bizim isteğimiz, dileğimiz, Havza'nın sadece Samsun'da değil tüm Türkiye'de örnek bir rol model olmasıdır. Tüm üreten çalışan kadınlar adına doğru bir adres olarak seslerini duyurmalarıdır. Bu anlamda da tabi kooperatif ilkeleri doğrultusunda bir oluşum ve sürekliliği olan doğru bir adres olurlarsa tüm çalışmalar yerinde ve doğru biçimde gidecektir. Önemsediğimiz tek şey büyükannelerimizin tat ve lezzetlerinden ödün vermeden ve doğal bir şekilde işlemektir. Bunun yanında kenevir üretiminden dolayı turistik eşya yapımında evde oturan gerçekten el becerisi güçlü olan kadınlarımıza ev ekonomisine katkı sağlamaları adına bir ışık olmaktır. Onlara yol gösterebilmektir" dedi.



Geniş ve doğal ürün yelpazesi

Kurdukları kooperatifte en önemli şeyin doğal ürün elde etmek olduğunu ifade eden Alış, "Kooperatif anlayışı çok önemlidir. Bu anlamda da Havza'da üreten, çalışan kadınların oluşturduğu bu çekirdek grubun büyüyeceğine inanıyorum. Özellikle kırsaldaki üreten kadınların, sesini duyuramayan çalışan kadınlar için buranın doğru adres olduğuna inanıyoruz. Tek istediğimiz şey gönüllük esası. Eşitlik ilkesinden gönül vermeden, beklentisini sorgulamadan, üretmek ve çok çalışmaktır. Farkındalık oluşturmak isteyen, yaptığı ürünleri kente ulaştıramayan ilçede düzgün çalışmalar yapan kadınlar varsa hepsine kapımız açıktır. Bu küçük yerde istiyoruz ki 10 kişi, 15 kişi olmasın bin kişi 2 bin kişi olsun. Ürünler anlamında, unlu mamullerimiz var, yaban dağ ürünleri var. Yaban dağ ürünleri dediğimiz zaman kuşburnu, yaban armudu, yaban elması, alıç bunlar geliyor. Bizim derdimiz makinede işlemek değil eski büyükannelerimizin yaptığı gibi el kevgirinden geçirerek metal kaşık bile değdirmeden o tadı koruyarak insanlarla buluşturmaktır. Bunun için bir savaş vereceğiz" diye konuştu.

Havza Girişimci Kadınlar Başkanı aynı zamanda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Eğim Koordinatörlüğünde Genel Başkan Yardımcılığı yapan Şerife Acar Döndür ise, "Havza'daki üreten kadınlara yönelik, öncenden Havza'da iş yeri açmak isteyenleri KOSGEB destekli işyeri açmaya çalıştım. Tabii, bu açtığım işyerlerinde KOSGEB desteklerinin 3 yıl sürmesi gerekiyordu ve bu süreklilik olmadı. Sonrasında Havza'da üreten kadınlara yönelik 'İlk Kıvılcım Çarşı' adı altında, Kaymakamımızın, Belediye Başkanımızın, TSO Başkanımızın yanlarına gittim. Böyle bir çarşı kuracağımızı evde üreten kadınları ortaya çıkarmamız gerektiğini söyledim. Mülki amirlerimiz ise bu konuda bize destek verdiler. Bir aylık bir alt yapının sonucunda 3 günlük bir çarşı kurduk. Evde üreten kadınlarımızı 3 günlük çarşı içerisinde tanıttık. Sonrasında kooperatif kurulması konusunda gerekli adımlar atıldı. Esas başlangıcımız İlk Kıvılcım Çarşı olarak başladı" şeklinde konuştu.

Dükkanını açılışında konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak her zaman üreten kişilerin yanında olduklarını söyleyerek, "Havza'da girişimci kadınların oluşturduğu 'İlk Kıvılcım Çarşı' ziyaretindeyiz. Bize göre çok önemli bir iş yaptılar. Evlerinde kendi imkanları ile ürettikleri ürünleri artık daha profesyonel şekilde ekonomiye kazandırarak ve aile bütçelerine katkı olma adına çıktıkları bu yolda kooperatifimiz dönüm noktasındadır. Bundan sonraki süreçte geniş ürün yelpazesinde toptan ve parkende satış şeklinde gerek yöresel ürünleri, gerekse el emeği diğer ürünleri daha yoğun bir şekilde pazarlama imkanı bulacağız. Havza Belediyesi olarak her zaman üreten ve yeni şeylerin ortaya koymak isteyen herkesin yanındayız" ifadelerini kullandı.

