Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan ve kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltında bulunan A.P. (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY
2020-09-30 12:19:29
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