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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da şimşekler geceyi aydınlattı

İHA

Samsun'da şimşekler geceyi aydınlattı

Samsun'da gece etkili olan fırtınada çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Dün akşam 22.00 saatlerinde başlayan fırtına, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek fotoğraflar ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Samsun'da 5 günlük hava tahmini ise şöyle:
Perşembe günü gök gürültü ve sağanak yağışlı 22 derece, cuma günü gök gürültülü ve sağanak yağışlı 23 derece, cumartesi günü 25 derece parçalı bulutlu, pazar günü 25 derece az bulutlu ve pazartesi 24 derece az bulutlu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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