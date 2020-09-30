Samsun'da eşi ile kavga edince araya giren kızını bıçakla yaralayan Iraklı doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak'ın Bağdat şehrinde genel cerrahi doktoru olarak görev yaparken emekli olan Yahya Abduljabbar Muhammet AlAnı (53) 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Samsun'a yerleşti. Iraklı doktor eşi Bafol Kadhim Al Saadi (46) ile arasında çıkan kavga sırasında araya giren kızı Yasemeen Yahya Abduljabbar'ı (18) sol göğsünden bıçakla yaraladı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı. Yaralı kız babası ile annesinin kavga ettiğini, araya girince babasının kendisini bıçakladığını söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan Doktor Yahya Abdujabbar Muhammet AlAnı, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı doktor bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yahya Abdulabbar Muhammet AlAnı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı doktor tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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