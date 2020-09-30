Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada (3)

TUTUKLANDI
Samsun'da kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ali Peltel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY
2020-09-30 14:53:01
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