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Samsun'da anız yangını ağaçlık alana sıçrarken itfaiye yangına müdahale etti.

Yangın, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde saat 17.15'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anız yangını ağaçlık alana sıçradı. Olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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