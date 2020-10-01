Samsun’da kaçakçılıkla mücadeleye devam

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Samsun Emniyet Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yapılan operasyonda 19 bin adet sigara ve 26 kg tütün ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 95 adet 200’lük paketler içerisinde toplam 19 bin adet sigara, 26 kg tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişiye cezai işlem uygulandı.

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