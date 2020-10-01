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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

DHA

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı


Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Atakum ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan Murat T. ve Ahmet B., İncesu Mahallesi´nde araçta 630,41 gram esrar ile birlikte yakalandı. Murat T.'nin evinde yapılan aramada 35,80 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
İlkadım İlçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen Engin A. ve Caner A. da Fevzi Çakmak Mahallesi´nde araçta 72 ecstasy hap ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY
2020-10-01 11:43:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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