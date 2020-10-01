Bafra'da kubar esrar ele geçirildi

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Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve YASAT ekipleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Bafra'da 305 gram kubar esrar geçirildi.

İlçe merkezi Altınkaya Mahallesi'nde 1 şahsın iş yerinde dedektör köpeği Ozan ile yapılan aramada 305 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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