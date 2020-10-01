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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik'ten Ermenistan’a sert tepki

İHA

Canik Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Azerbaycan halkı yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır" dedi.

Canik'ten Ermenistan’a sert tepki

Canik Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Azerbaycan halkı yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır" dedi.
Canik Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında 2020 yılı Ekim dönemi 10. birleşim 1. oturumunu gerçekleştirdi. Başkan Sandıkçı, yedi gündem ve bir gündem dışı maddelerinin görüşüldüğü toplantının sonuçları itibarıyla hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Canik Belediyesi meclis toplantısında, gündem maddelerine geçilmeden önce Azerbaycan topraklarına saldırılarda bulunan Ermenistan’a büyük tepki geldi. Başkan Sandıkçı, belediye olarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırıları kınadıklarını belirtti. Belediye tarafından hazırlanan kınama metni CHP Belediye Meclis Üyesi Hale Günaydın tarafından okundu.
Canik Belediyesi AyYıldızlı Hizmet Binasına Azerbaycan bayrağı asıldığı belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:
"27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde işgalci Ermenistan güçlerinin Azerbaycan topraklarına saldırısı sonucu Azeri askerlerimizin şehit olduğu ve bazı sivil kardeşlerimizin yaralandığı haberini almıştık. Bu hukuk tanımaz saldırı sonrası başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bölgedeki barışın ve huzurun önündeki en büyük engel olan Ermenistan kınanmış ve devletimizin her daim yanlarında olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisimizde gurubu bulunan siyasi partilerden AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'li Milletvekillerimizce Ermenistan kınanmış ve kardeş ülke Azerbaycan'a destek bildirisi yayınlanmıştır. Bizler de Canik Belediyesi olarak Belediye Meclis üyelerimizin ortak kanaati ve iradesiyle Ay Yıldızlı hizmet binamıza Azerbaycan bayrağı asarak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu deklare ettik. Canik Belediye Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı buradan ifade ediyoruz. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını destekliyoruz. 30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinde gurubu bulunan siyasi partilerce imzalanan bildiriyi desteklediğimizi, bu doğrultuda atılan her adımın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan halkının yanında olmaya davet ediyoruz. Bilinmelidir ki Ermenistan işgalci güçlerince gerçekleştirilen bu menfur saldırılar karşılıksız kalmayacaktır. Ermenistan boyunu aşan bir işe karışmıştır ve açtığı bu kumpasta boğulacaktır. Ermenistan’ın saldırgan milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan bu eylemin Azerbaycan tarafından püskürtülmüş olması, saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut bir göstergesidir. İnsani, vicdani ve hukuki bütün ilke ve esaslara aykırı olan Ermenistan saldırganlığının karşısında kanımızla, canımızla, varlığımızla kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındayız. Bu vesileyle Canik Belediye Meclisi olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Azerbaycan halkı yalnız değildir. Yalnız kalmayacaktır."

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