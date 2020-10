‘Sağlıklı yaşam için düzenli check up şart’

Sağlıklı yaşam isteyen herkesin checkup yaptırması gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nargiz Majidova, “Düzenli şekilde yapılan check up, mevcut olan bir hastalığın akut mu, yoksa kronik mi olduğunu bilme imkânı sağlıyor, bu durum da hastalığın seyrinde ve tedavisinde önemli rol oynuyor” dedi.

İngilizce’de ‘gözden geçirme’ anlamına gelen tıbbi tarama yöntemi check up ile kişinin mevcut olan veya olması ihtimal olan hastalıkları tespit edilebiliyor. Check upın erken tanı ve teşhis açısından önemli olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nargiz Majidova, “Check up, kişinin detaylı öykü ve fiziki muayene ile değerlendirilmesi sonrası yaşına, cinsiyetine, yaşam tarzına, ailesindeki ek hastalıklara göre yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleridir. Sağlıklı yaşam isteyen herkese istenilen yaş döneminde belli aralıklarla check up yapılmalıdır. Ancak 40 yaş üstü kişilerde kronik hastalıklara daha sık rastlanıldığından daha düzenli yapılması gerekir” diye konuştu.



Check up ile birçok hastalık teşhis edilebilir

Uzm. Dr. Majidova, check up ile teşhis edilebilen hastalıkları ise şöyle sıraladı:

“Check up ile metabolizma hastalıkları dediğimiz tiroit, şeker, kolesterol başta olmak üzere, tansiyon, kan hastalıkları, vitamin eksiklikleri, enfeksiyon hastalıkları, akciğer, kalp, karaciğer, böbrek, safra kesesi, midebağırsak hastalıklarını teşhis edebiliyoruz. Bunun dışında günümüzün ciddi sağlık sorunlarından biri olan ve hayatı tehdit eden kadınlarda meme, rahim, yumurtalık; erkeklerde prostat ve yine her iki cinste akciğer gibi kanserler erken evrelerde tespit edilebiliyor.”



Kontrole gelinirken en az 8 saat aç olunmalı

Check up ile sadece hastalıkların tespit edilmediğini aynı zamanda kişilerin sağlıklı olduklarını bilerek daha huzurlu bir hayat yaşayabildiklerini söyleyen Uzm. Dr. Nargiz Majidova, hastaların işleme gelirken aç olmaları gerektiği uyarısında bulunarak, “Check up yapılacağı gün kişi hastaneye aç karnına gelinmeli (istenilen açlık en az 8 saat olmalı), sigara, alkol, şeker, kafein içeren içecekler tüketilmemelidir. Su tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ayrıca düzenli yapılan check up, mevcut olan bir hastalığın akut mu, yoksa kronik mi olduğunu bilme imkânı sağlar. Bu durum hastalığın seyrinde ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır” şeklinde konuştu.

