Kaymakam Civelek'ten Nebiyan'a davet

Samsun'un 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, Karadeniz’in turizm bölgesi olan Nebiyan Dağı'nı ziyaret etti.

Hafta sonları yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Nebiyan bölgesinde inceleme yapan 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Nebiyan'in yaz ve kış cazibe merkezi olan bir yer olduğunu söyledi. Civelek, "Nebiyan güzellikle dolu, insanları cezp edecek bir yer. Bütün bu güzelliklerden bölge insanımız gelip görmeleri lazım. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum" dedi.

Nebiyan İzci Kampı'nı da ziyaret eden Kaymakam Civelek, kamp hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Civelek’in Nebiyan ziyaretine, 19 Mayıs İlçe jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, Aydınpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Köse eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.