Terme'nin yeni köprüsü hızla yükseliyor

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fenk ve Çay Mahallelerini birbirine bağlayacak yeni köprünün inşaatının hızlı bir şekilde yükseldiğini bildirdi.

Terme Belediyesi tarafından 21 Ağustos'ta temeli atılan, Fenk ve Çay Mahallelerini birbirine bağlayacak yeni köprünün 72 adet fore kazık çalışması tamamlandı.



“Modern ve dayanıklı bir köprü inşa ediyoruz”

Yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak köprüde İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ile birlikte incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçtiğimiz yıl üst üste seller atlatan ilçemizde yıkılan köprülerimizin yerine 83 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde modern ve dayanıklı köprüler inşa ediyoruz. Yeni köprümüzle hem ilçenin trafiğini rahatlatacak. Hem de yaşanabilecek olası bir sel sırasında köprülerimiz suyun önünü kesmeyecek" dedi.



“İnşaatımız hızla yükseliyor”

Bir yandan Terme Çayı’nın ıslah çalışması ile ilgili gelişimlerin sürdüğüne dikkat çeken Başkan Kılıç, "Terme Çayı’nın acilen ıslah edilmesi lazım. Bizler Terme'nin mağduriyetini ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve samsun Büyükşehir Belediyemizin ortak projesi ile istimlak çalışmaları devam ediyor. Bir yıl önce liseler bölgesine yaptığımız köprü de ırmak ıslahına yönelik olarak 80 metre uzunluğunda yapılmıştı. Yeni köprümüzde ıslah çalışmasına uygun olarak 83 metre genişliğinde yapılıyor. 72 adet fore kazık çalışması bitti. Köprümüzün kenar ayak demir kalıp ve montajı başladı. Ayrıca orta ayak için elevasyon ve başlık kirişi betonu döküldü. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. En kısa sürede köprümüzü tamamlayacağız" diye konuştu.

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