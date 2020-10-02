200 basamaklı merdivende molalı çıkış



Zeynep Irmak ÖCAL, Hakan AKGÜN/SAMSUN (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesine bağlı Kalkanca Mahallesi´nde bulunan yaklaşık 200 basamaklı merdiven görenleri şaşırtıyor. Merdiveni kullanan vatandaşlar, belli bir noktada dinlenmek zorunda kalıyor, kondisyonu güçlü olanlar ise basamaklarda spor yapıyor.

İlçenin 7 bin 500 nüfuslu Kalkanca Mahallesi´nde bulunan 200 basamaklı merdiven, görenleri şaşırtıyor. Ihlamur Bulvarı ile Canan ve 783´üncü Sokak´ı birbirine bağlayan bu merdivenleri kullanmak zorunda kalan vatandaşlar ise zorluk çekiyor. Bir nefeste çıkmanın güç olduğu 200 basamaklı merdivenlerin yarısına gelenler, mola verip, dinleniyor. Özellikle kondisyonu güçlü gençler ise merdivenlerde spor yapıyor.

`TEK SOLUKTA ÇIKAMIYORUZ'

Kalkanca Mahallesi Muhtarı Zekiye Aydemir, tramvay durağına inen veya akşam evine gelen vatandaşların bu merdiveni kullandığını belirterek, "Dik ve basamak sayısı fazla bir merdiven, o nedenle özellikle yaşlılarımız çok zorlanıyor. Ancak gençler için iyi oluyor, bazı gençlerimiz merdiveni çıkarken spor yapıyor. Tek solukta çıkamıyoruz, belli bir noktada dinleniyoruz. Mahallemize farklı bir renk katıyor. Sadece temizlik noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Aslında boyayıp, daha renkli hale getirmek istiyoruz" dedi.

'UZUN VE YORUCU BİR YOL OLUYOR´

Çocuğuyla birlikte merdiveni kullanan Emine Bircan da, "Merdivenleri çıkmak gerçekten çok zor. Özellikle çocukla birlikte daha da zor bir hal alıyor. Oğlum da merdivenleri çıkarken `anne kucağına al´ diyor. O nedenle biraz uzun ve yorucu bir yol oluyor. Tek seferde çıkamıyoruz, belli bir noktada çocuğumu kucağımdan indirip, birlikte çıkıyoruz" diye konuştu.

Merdiveni çıkarken zorlandıklarını belirten Halil İbrahim Kaçmaz ise, "Benim evim hemen merdivenin başında o nedenle sürekli bu merdiveni kullanıyorum. Gerçekten yoruluyoruz. Özellikle yaşlılarımız çok şikayet ediyor. Ihlamur Bulvarı´ndaki tek çıkış da bu merdivenler, o nedenle geçiş sadece buradan oluyor. Genelde dinlenerek merdiveni çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

`BANK KONULURSA ÇOK İYİ OLUR´

Mahalleli Ahmet Kaçmaz, "Aslında merdivenin belirli bir noktasında bank konulursa çok daha iyi olur. Özellikle yaşlılarımız bu bankta oturarak dinlenir. Basamaklar çok olduğu için kullanırken yoruluyoruz. Ben de her gün merdiveni kullanıyorum" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL,Hakan AKGÜN

2020-10-02 08:25:31



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