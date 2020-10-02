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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişiye adli kontrol

İHA

FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 2 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılması'na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem askeri yapılması' içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan operasyon yapılmıştı. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 3 gün önce eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan kapatılan askeri okul öncesi 1 kişi dün çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorgusu tamamlanan 1'i emekli astsubay, 2'i kapatılan askeri okul öğrencisi 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1'i emekli astsubay 1'i eski askeri okul öğrencisi 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 eski askeri okul öğrencisi ise yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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