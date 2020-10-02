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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İdrar kaçırma tedavisi için geç kalmayın

İHA

İdrar kaçırma tedavisi için geç kalmayın

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "Kişi de idrar kaçırma sıklıkla meydana geliyor, günlük hayatını etkiliyorsa doktora görünmek ve tıbbi tedavi önerileri almak, genel sağlık açısından önemlidir" dedi.
Tedavi edilmeyen idrar kaçırma sorununun farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabildiğine dikkat çeken Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "Her türlü kontrol edilemeyen ve istenmeyen idrar tutamama durumuna idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Bu durum düzenli olarak devam ederse bu tıbbi bir sorun olarak kabul edilmektedir. Kadınların, erkeklere göre daha fazla idrar kaçırma sorunlarından şikâyetçi oldukları ortaya konulmuştur. Bu sağlık sorununu konuşmaktan rahatsız duyulduğu, çekinildiği için birçok kişi tedavi için geç kalmaktadır. Bu durum da hem iş hem de sosyal hayatlarını etkilemektedir” diye konuştu.

İdrar kaçırmanın en sık nedenleri
İdrar kaçırmanın nedenleri hakkında bilgi veren Dr. Aydoğan, “Hormon eksikliği, pelvik taban kaslarının zayıflığı, nörolojik hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonu, prostat büyümesi, doğum, menopoz idrar kaçırmanın en sık nedenleri olarak kabul edilir. Bu sorun artan yaşla birlikte daha fazla görülür hale gelir, fakat yaşlanmanın normal bir süreci değildir. Stres tipi idrar kaçırma, öksürme, hapşırma veya gülme, koşma veya sıçrama gibi egzersizler, alışveriş eşyaları gibi ağır yükleri kaldırma bu ve bunun gibi durumlarda idrar torbası içindeki basınç artar ve idrar kaçırma oluşur” şeklinde konuştu.

Mutlaka tedavi edilmeli
Opr. Dr. Şakir Aydoğan açıklamasını şöyle tamamladı:
"Tedavi edilmeyen idrar kaçırma sorunu enfeksiyonlara, ciltte kızarıklıklara veya cinsel sorunları beraberinde getirebilir. Bununla birlikte depresyon, stres, kendine saygının zedelenmesi ve utanmaya neden olmaktadır. Bu sorunlar iş ve sosyal hayatınızın bozulmasına yol açabilir. Bu anlamda idrar kaçırmanın tiplerine göre farklı tedavi seçenekleri ile tedavi edilebilir. Bu tedavi seçenekleri; ilaç tedavileri veya cerrahi tedavilerdir. Doktorunuzla birlikte sizin için en iyi olan tedavi yöntemini konuşabilirsiniz."

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