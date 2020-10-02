Bıçaklı saldırıda kendisi için değil, öldürülen köpeği için şikayetçi oldu



Tayfur KARAMiraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı H.Y.'yi bıçakla yaralayan, köpeğini de öldüren Faruk Coşkun (32) tutuklandı. H.Y. ifadesinde, "Beni bıçakladığı için değil, köpeğimi öldürdüğü için şikayetçiyim" dedi.

Olay, dün gece saatlerinde İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. H.Y. ile arkadaşı Faruk Coşkun arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Coşkun, belinden çıkardığı bıçakla H.Y.'ye ve onun yavru köpeğine saldırdı. H.Y.´yi karnından bıçaklayan Coşkun, köpeği de öldürdü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından H.Y., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Faruk Coşkun Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Faruk Coşkun emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ifade veren H.Y., "Beni bıçakladığı için değil, köpeğimi öldürdüğü için şikayetçiyim" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK

2020-10-02 15:31:30



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