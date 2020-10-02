Çarşamba’da kablo hırsızlığı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 420 metre uzunluğunda kablo hırsızlığı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; Çarşamba ilçesi Soğucak Mahallesi'nde 16 direk arası 420 metre uzunluğundaki telefon ve internet hattının çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1 adet nacak, 2 adet girebi, 1 adet demir kesme makası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 parça halinde kablo ele geçirilirken, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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