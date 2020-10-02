Bafra'da akrabasını vurarak öldüren zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde akrabasını silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir 1. Sokak'ta bugün meydana gelene olayda, Ertunga Ataman evinin önünde akrabası Şenol K.'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası teslim olan Şenol K., akşam saatlerinde sevk edildiği Bafra Adliyesinde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ertunga Ataman'ın 2 ay önce Yavuz Sultan Camii'nde çıkan tartışmada Şenol K.'nın ağabeyi Serkan K.'yı bıçakla bacağından yaralamaktan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.