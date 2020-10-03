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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Aydın, Tanyeli Roket Takımı'nı kutladı

İHA

Rektör Aydın, Tanyeli Roket Takımı'nı kutladı

Samsun Üniversitesi Rektörü (SAMÜ) Prof. Dr. Mahmut Aydın, 2427 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “1500 Metre Alçak İrtifa” kategorisinde Türkiye birincisi olan Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti.

Türkiye'nin geleceğinde pay sahibi olacak 12 kişilik ekip
Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri Recep Karaer, Murat Gül, Eyüp Mecit Karayel, Hüseyin Furkan Kardiyen, Matin Sadeghi, Çağrı Ülkü, Mücahit Yazanel; Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri Elanur Aydın, Deniz Can Aykurt, Ömer Kurt, Ömer Faruk Şahin ve Karabük Üniversitesi öğrencisi Talha Dağ’ın yer aldığı Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı 12 kişilik bir ekipten oluşuyor.
Öğrenciler ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmasında, takımın akademik danışmanı Doç. Dr. Çetin Kurnaz, yarışmaya hazırlık sürecinde öğrencilerin her türlü ihtiyacının karşılanmasına destek olan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu ve Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin, Rektör Danışmanı Dr. Öğrt. Üyesi Melahat Cihan da öğrencileri yalnız bırakmadılar.

Ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan almışlardı
Tanyeli Roket Takımı öğrencilerinin ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığını ifade eden Rektör Aydın, öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi. Öğrencilere hayallerini hiçbir zaman bırakmamalarını ve hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini tavsiye eden Rektör Aydın, "Tanyeli Roket Takımı’nın Türkiye birincisi olmasından dolayı büyük bir gurur duyduk. Samsun Üniversitesi olarak savunma sanayi, havacılık ve uzay alanlarında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu başarı ne bir ilk ne de bir tesadüf. TEKNOFEST’in ilk kez yapıldığı 2018 yılında da Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin geliştirdiği Kızılırmak roketi Türkiye İkinciliği Ödülü’nü alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması’nda (IREC)Türkiye’den katılımı kabul edilen tek takım olarak Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Samsun Roket Takımı ‘En İyi Takım Ruhu Ödülü’ne layık görülmüştü. Bu başarıların ardından öğrencilerimiz TEKNOFEST 2020'de Roket Yarışması'nda 1500 Metre Alçak İrtifa kategorisinde Türkiye birincisi oldular. Takımda üç farklı üniversiteden öğrenci var. Bu bakımdan savunma sanayiinde, havacılık ve uzay alanında Karadeniz Bölgesi'nin genelinde başarılı çalışmalar yürütülüyor diyebiliriz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde başka ödüllerin de geleceğini düşünüyorum. Öğrencilerimizin ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duydum. Kendilerini tüm kalbimle tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Ayrıca sürecin başında sonuna kadar öğrencilerimize destek veren Atakum Gençlik Merkezi’ne, merkezin müdürü Salih Sever’e, emeği geçen Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün bütün personeline ve elbette öğrencilerimize havacılık ve uzay bilimleri alanında çalışma aşkını kazandıran, üniversitemize öğrencilerimizin geldikleri ilk andan itibaren büyük bir fedakarlıkla rehberlik yapan çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarıma ve yarışmaya katılan öğrencilerimize teşvik edici hediyeleri için Avukat Adem Güney’e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Ondokuz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz ve takım kaptanı Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Recep Karaer’in, Rektör Aydın'a Tanyeli Roket Takımı ekibi ve ödüle giden süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermelerinin ve takım üyesi öğrencilerle karşılıklı sohbetin ardından hazırlanan hediyelerin öğrencilere takdimi ve anı fotoğrafı çekiminin ardından ziyaret sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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