Jandarmadan uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

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Samsun'da jandarma ekipleri bir kişiyi uyuşturucu maddelerle yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda 20 gram metamfetamin maddesi, 40 gram kubar esrar ve 29 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili U.S. gözaltına alındı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan U.S., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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