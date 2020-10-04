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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da narkotik uygulaması: 6 gözaltı

İHA

Samsun'da narkotik uygulaması: 6 gözaltı

Samsun'da narkotik uygulamasında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi uyuşturucu maddelerle gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıları uygulama ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 125 şahıs, 18 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 2 metruk binayı kontrol etti. Yapılan uygulamada, 4 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapılırken, 190,42 gram esrar maddesi, 86,34 gram bonzai, 31 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 460 TL para, 2 adet şeffaf eldiven, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 7 adet 9 mm çapında mermisi ele geçirildi. toplam 11 şahsa işlem yapılırken, 6 şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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