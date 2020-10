Atakum Belediyesi’nin üretim atölyesinde ilk kontrolü ‘Leydi’ yapıyor Üretim Atakum Belediyesi’nden konfor testi maskot ‘Leydi’den

Atakum Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne bağlı Marangoz Atölyesi, sokak canlılarına özel kulübeler üretiyor. Can dostları kışın soğuktan yazın yüksek sıcaklıktan koruyan kulübelerin konfor testini, Atakum Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nin sevimli maskotu ‘Leydi’ yapıyor.



Atakum’da kent sakinlerine hızlı ve ekonomik hizmet sunmak için Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nü kuran Atakum Belediyesi, aktif hale getirdiği üretim atölyeleri ile kentte ihtiyaç duyulan imalatları kendi bünyesinde yapıyor. ‘Yerel üretim’ modelinin yaşama geçirildiği alanlardan biri olan Atakum Belediyesi’nin Marangoz Atölyesi çeşitli kent mobilyalarının imalatının yanı sıra sokak canlıları için kulübeler üretiyor. Atakum’daki can dostları kış aylarında soğuktan, yaz aylarında ise sıcaktan korumak için tasarlanan kulübelerin çatı bölümü su geçirmez malzeme ile kaplanarak yağmura karşı da korunaklı hale getiriliyor. Atölye günde yaklaşık 15 kulübe imalatı yapabiliyor. Aylık üretim rakamı ise 300’e ulaşabiliyor.



Fen İşleri Şantiyesi’nin maskotu oldu

Ahşaba şekil veren usta ellerin ayrıntılı bir çalışmanın ardından ortaya çıkardığı kulübelerin ilk konuğu, Atakum Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nin sevimli maskotu ‘Leydi’ oluyor. Yaklaşık bir yıl önce yavru olarak geldiği şantiyede tüm belediye emekçilerinin sevgisini kazanan ‘Leydi’, atölyeleri gezerek ortaya çıkan ürünlerin kalite kontrolünü yapıyor. Sokak canlıları için imal edilen ürünlere özel ilgi gösteren ‘Leydi’nin en büyük keyfi ise kullanıma hazır hale gelen kulübelerde vakit geçirmek oluyor. İmalatı tamamlanan ürünler, ‘Leydi’nin gerçekleştirdiği konfor testinin ardından kentteki sokak canlılarının ihtiyaç duyduğu park ve peyzaj alanları gibi Atakum Belediyesi sorumluluğundaki kamusal alanlara sevk ediliyor.



Sokak canlıları için belediyeyurttaş iş birliği

Öte yandan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçedeki tüm beslenme noktalarını düzenli olarak ziyaret eden ekipler, mamamatik cihazlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirerek sokak canlılarının salgın hastalıktan olumsuz etkilenmemesi için tedbir alıyor. Cihazların üzerindeki hazneleri yıkayarak temizleyen ekipler, can dostlar için mama ve su takviyesi gerçekleştiriyor. Koronavirüs tedbirlerinin uygulanmaya başladığı ilk günlerde talepte bulunan Atakumlu hayvanseverlerin adreslerine yakın noktalara yerleştirilen mini mama hazneleri sayesinde sokak canlılarının beslenmesi için belediyeyurttaş işbirliği yürütülüyor. Mini mama haznelerinin dolum ve kontrol sorumluluğunu üstlenen ilçe sakinleri, evlerinin yakınındaki besleme noktalarına sahip çıkıyor, bu yolla can dostların aç kalmamaları için imece bir beslenme zinciri işletiliyor.



Tüm beslenme noktaları dijital haritada

Atakum Belediyesi, sokak hayvanlarının zor durumda kalmamaları için başlattığı ve Türkiye’ye örnek olan belediyeyurttaş işbirliğini oluşturduğu dijital harita ile daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Tüm akıllı telefonlarda standart yazılım olarak gelen ve herkesin kolayca erişebildiği Google Haritalar üzerinde oluşturulan “Can Dostlar için Beslenme Noktaları” isimli haritaya tüm Atakumlular kolayca ulaşabiliyor. İnternete erişimi olan herhangi bir akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan https://bit.ly/atakumcandostlar bağlantısına tıklanarak erişilebilen harita, Atakum Belediyesi’nin ilçede can dostlar için oluşturduğu tüm beslenme noktalarını gösteriyor. Haritaya erişen yurttaşlar, yakınlarında bulunan beslenme noktalarına yürüyerek ya da araç kullanarak erişebilmek için rota alabiliyor. Harita üzerinden oluşturulan rota, yurttaşları tüm beslenme noktalarına ulaştırıyor. Bu yolla sokak canlılarına mama desteği sağlamak isteyen hayvanseverler, evlerinin yakınındaki beslenme noktalarına kolayca erişim sağlayabiliyor.

