TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0

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TFF 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor, Akhisarspor'u 10 yendi.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Gökhan Alsan’ın kullandığı kornerde ceza saha dışında topu önünde bulan Kerem Can’ın şutunu kaleci Lukac iki hamlede kurtardı.

9. dakikada Vrsajevic’in kullandığı serbest vuruşta Hadzic’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

40. dakikada ara pasına hareketlenen Guido kaleciyi geçmesine rağmen topa vurmakta geç kalınca pozisyonun devamında şutunu yine kaleci Lukac kurtardı.

45. dakikada Plumain’in sol kanattan ortasına iyi yükselen Tomane’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

52. dakikada Buğra’nın pasında ceza sahası dışından topa vuran İlyas’ın şutu filelerle buluştu. 10

75. dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşu Lukac parmaklarının ucuyla çeldi, dönen topu önünde bulan Veli'nin şutu yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Akhisarspor'un kontra atağında Mert Efe'nin kaleciyi geçen şutunu Kerem Can çizgiden çıkardı ve golü önledi.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Serper Saka xx, Gökhan Memişoğlu xx, Ferdi Karadoruk xx

Yılport Samsunspor: Nurullah xx, Kerem Can xx, Yalçın xx, Veli xx, Caner xx, Buğra x (Ercan dk. 78 x) Gökhan Alsan x (İlyas dk. 26 xxx), Oğuz xx (Muhsin dk. 78 x), Plumain x (Nadir dk. 56 xx), Guido xx (Enes dk. 78 x), Tomane xx

Yedekler: Ahmet, Guy, Erhan,

Teknik Sorumlu: Gökhan Geylani

Akhisarspor: Lukac x, Vrsajevic xx, Alperen x, Rotman xx, Ali Kaan x (Bertuğ dk. 59 x), Onurcan x (Musa Nizam dk. 59 x), Kadir x, Göksu x, Taha x (Çekdar dk. 84 ?), Theodor x (Hasan Ali dk. 81 x), İrfan x (Mert Efe dk. 81 x)

Yedekler: Halil, Bora, Gökmen, Yavuz, Doğukan

Teknik Direktör: Ercan Kayhaoğlu

Gol: İlyas (dk. 52) (Yılport Samsunspor)

Sarı Kartlar: İlyas, (Yılport Samsunspor), Alperen (Akhisarspor)

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