Geylani: “Her zaman iyi oyun ile kazanılmıyor”

– Samsunspor Teknik Sorumlusu Gökhan Geylani, “Bu ligde her zaman çok iyi oyun ve iyi işlerle oyun kazanılmıyor” dedi.

Akhisarspor’u 10 yenen Samsunspor’da kırmızı kart cezalısı Ertuğrul Sağlam’ın yerine takımın başında maça çıkan Samsunspor Teknik Sorumlusu Gökhan Geylani, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Kazanmanın önemli olduğunu dile getiren Gökhan Geylani, “10 kazanmak ve Milli Takım arasına galibiyetle girmek bizim için önemliydi. Maçın ilk yarısı çok kurguladığımız bir oyun olmadı. Rakibin çok fazla geriden oyun kurmasına müsaade ettik. Kenar baskılarımız biraz eksik kaldı. Rakip oyunculara daha fazla mesafe verdiğimiz için daha çok topa sahip olan takım Akhisarspor oldu. Bunlar değiştirmemiz ve geliştirmemiz gereken taraflar. 2. yarı önde daha sert basınca topa daha sert vermeye başladık. 3. bölgede iyi çoğaldık ve kenar ataklarımız da iyi oldu. Attığımız golle de maçı kazandık. Son dakikada ciddi bir pozisyon verdik. Kerem topu çizgiden çıkardı. O gol olsa sahadan 1 puanla ayrılabilirdik” diye konuştu.



“Her zaman iyi oyun ile kazanılmıyor”

TFF 1. Lig’de sadece iyi futbol ile kazanılmadığını ve iyi mücadele edilmesi gerektiğini de ifade eden Geylani, şunları söyledi:

“Biz bu müsabakada 5 Kovid19’lu oyuncuyu ve sakat olan Kevin Boli’yi kullanamadık. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Sahadaki arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. İyi mücadele ettiler. Bu ligde her zaman çok iyi oyun ve iyi işlerle oyun kazanılmıyor. Maç kazanmak için bu mücadeleyi yapmak zorundasınız. Arkadaşlarımız da bunu iyi yaptılar. Biz bu 6 oyuncuyu kullanamazken, 1. haftadan beri sürekli gelen bir virüs olayı oldu. Lige başladığımız andan itibaren aynı 11 ile 2 maç üst üste oynayamadık. 9 transfer geldikten sonra oyunu hücum bölgesinde iyi oynamanız gerekiyor. Bu da oyun pratiğinin geliştirilmesini gerektirir. Bu da oyuncuların birlikte müsabaka oynama sayıları arttıkça ortaya çıkar. Milli Takım arası bu yüzden bize çok iyi gelecek. Virüsten kurtulan arkadaşlar da bizle antrenmana başlayacak. Eksiklerimizi ve geliştirmemiz gereken yerleri geliştirerek çalışacağız. Daha fazla rakip sahada oynamak için çalışmalarımızı yapacağız.”

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