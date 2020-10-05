Yeşilyurt MYO'dan sanayi işçilerine eğitim

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yükseokulu(MYO) sanayi kuruluşlarından gelen talep üzerine işçilere yüz yüze eğitim veriyor.

Samsun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde bulunan okulda sanayi kuruluşlarından gelen işçilere kalıp içi kontrol eğitimi veriliyor. Temmuz ayında başlayan eğitimlerde işçiler 600 saatlik bir eğitim sürecinden geçiyor. 600 saatlik eğitim sonunda istihdamları sağlanarak sanayinin en büyük ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacı karşılanıyor.

Şu ana kadar 40 kişi bu eğitimi tamamlayarak sanayi kuruluşlarına yerleştirildi.

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