‘Meme kanseri’nin tedavisi mümkün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Meme kanseri’nin tedavisi mümkün

İHA

‘Meme kanseri’nin tedavisi mümkün

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Meme kanseri, memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkar. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, “Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nda meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler vererek erken teşhis ve tedavi konusunda uyarılarda bulundu.

Meme kanserinde farkındalık
Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl ekim ayı 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda her yıl düzenlenen etkinliklerle farkındalık konusunda bilinç oluşturulmaya devam ediliyor. Bizler de hastanemiz olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geniş katılımlı sağlık toplantıları düzenliyor, hastanemizin belirli bölümlerinde oluşturduğumuz stantlarla vatandaşlarımıza bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz” diye konuştu.

En sık görülen kanser türü
Meme kanserinin kadınlarda en fazla görülen kanser türü olduğunu belirten Ocak, “Meme kanseri, hücrelerin kanser niteliği kazanması (sınırsız ve kontrolsüz çoğalma, büyümeye başlaması) sonucu oluşur. Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür” şeklinde konuştu.

Meme kanserini tetikleyen unsurlar
Meme kanserini tetikleyen unsurlara değinen Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak şöyle devam etti:
“Dünyada ve Türkiye’de tüm kanser oranlarında olduğu gibi meme kanseri görülmesinde bir var ancak meme kanserinden ölüm oranları giderek azalıyor. Erken teşhis, cerrahi yöntemlerin gelişmesi, farkındalığın artması nedeniyle ölüm oranları azalıyor. Hareketsizlik, obezite, geç yaşlarda doğum yapmak ve hızla değişen yaşam tarzı meme kanserini tetikleyen unsurlarındandır. Memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere meme ucundaki bu belirtilere dikkat etmek gerekmektedir.”

Yılda bir kez muayene
Yılda bir kez muayene tavsiyesinde bulunan Özlem Karaca Ocak açıklamasını şöyle tamamladı:
“Bu anlamda meme kanseri belirtilerini tanımak meme kanserinin ilerlemesine engel olabilmek adına çok önemlidir. Bu nedenle kişinin kendi meme yapısını tanıması ve risk faktörlerini bilmesi gerekir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Bunun için bayanların 20 yaşından sonra meme muayenesi ve yılda bir kez doktorda meme muayenesi ve gerekli tetkiklerin yapılması hayati önem taşımaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz: “Fındıkta mevzuata uygun olmayan alımlar yapılıyor”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Fındıkta mevzuata uygun olmayan ...
Yeşilyurt MYO'dan sanayi işçilerine eğitim
YEREL HABERLER Yeşilyurt MYO'dan sanayi işçilerine eğitim
Geylani: “Her zaman iyi oyun ile kazanılmıyor”
YEREL HABERLER Geylani: “Her zaman iyi oyun ile kazanılmıyor”
Ercan Kahyaoğlu: “En az 1 puan almayı düşünüyorduk”
YEREL HABERLER Ercan Kahyaoğlu: “En az 1 puan almayı düşünüyorduk”
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İnşaattan düşen şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen şahsın yardımına ambulans helikopter ...
Tekkeköy'den iki aileye sıcak yuva
YEREL HABERLER Tekkeköy'den iki aileye sıcak yuva
Atakum Belediyesi’nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin hijyen timlerinden öğrenciler ...
Canik Belediyesi’nden hayvan hakları etkinliği
YEREL HABERLER Canik Belediyesi’nden hayvan hakları etkinliği
Atakum Belediyesi’nin üretim atölyesinde ilk kontrolü ‘Leydi’ yapıyor Üretim Atakum Belediyesi’nden konfor testi maskot ‘Leydi’den
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin üretim atölyesinde ilk kontrolü ...
Başkan Demir: “Siyaset hizmet yeridir” Başkan Demir, Ayancık ve Gerze ilçelerindeki AK Parti kongrelerine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Siyaset hizmet yeridir” Başkan Demir, ...
Trafiğe “akıllı” çözüm
YEREL HABERLER Trafiğe “akıllı” çözüm
SASKİ' den 56 milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER SASKİ' den 56 milyonluk dev yatırım
İlkadım Belediyesi’nden sathi kaplama atağı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi’nden sathi kaplama atağı
Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü' OMÜ ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında “Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü” imzalandı Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “İlçelerde de hayvan mezarlıkları olacak” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal: “Üniversite olarak tüm sınırları zorlayarak destekte bulunacağız”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları ...
Samsun'da silahla yaralamaya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 3 gözaltı
Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
'Temizlerken yok ediyoruz' Prof. Dr. Demir: "Avrupa’daki deterjanlarda fosfat oranı yüzde 1-5, Türkiye’de ise yüzde 15-30” “Suyu kirlettiğimizde, çevreyi, doğayı, yaşamın her aşamasını kirletir, yaşadığımız dünyayı yaşanamayacak hale getiririz” “Bir damla suyu korumak insanlığı ve geleceğimizi korumaktır”
YEREL HABERLER 'Temizlerken yok ediyoruz' Prof. Dr. ...
Samsun raylı sistemi 'troleybüs' ile uzatılacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Tramvayı mevcut haliyle değil, elektrikli lastik tekerlekli troleybüs sistemi ile uzatacağız" "Taflan ve havalimanına elektrikli lastik tekerlekli troleybüs ile yolcu taşınacak" "Alınacak 4 tren ile tramvay sayımız 32’ye çıkacak"
YEREL HABERLER Samsun raylı sistemi 'troleybüs' ile ...
Samsun'da narkotik uygulaması: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik uygulaması: 6 gözaltı
Uyuşturucuyla yakalanan genç serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan genç serbest bırakıldı
Uyuşturucu imalatı operasyonundan 1 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu imalatı operasyonundan 1 tutuklama
Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba adliyede (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vuran baba ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X