Korona günlerinde KOAH ve astım hastalarına çok önemli uyarı Korona günlerinde KOAH ve astım hastaları ilaçlarını kesmemeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona günlerinde KOAH ve astım hastalarına çok önemli uyarı Korona günlerinde KOAH ve astım hastaları ilaçlarını kesmemeli

İHA

Korona günlerinde KOAH ve astım hastalarına çok önemli uyarı Korona günlerinde KOAH ve astım hastaları ilaçlarını kesmemeli

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, korona günlerinde KOAH ve astım hastalarının ilaçlarını kesmemesi ve düzenli kullanması gerektiğini söyledi.
Tüm dünyaya yayılan korona virüs (Kovid19), başta kronik akciğer hastaları olmak üzere, ne yazık ki birçok kişiyi tehdit ediyor. Özellikle KOAH’lı hastaların, yaşları ve ek hastalık öyküleri nedeniyle en riskli grubu oluşturduğuna dikkat çeken Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce; astım, kronik kalp damar hastaları, sigara içenler ve kronik böbrek yetmezliği gibi bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı bulunanların da riskinin yüksek olduğunu hatırlattı.
Uzm Dr. İnce, “Kovid19 akciğerde ağır pnömoni, yani zatürre, sonrasında da akut solunum sıkıntısı sendromuna neden olabiliyor. Bu durumda, ağır hasar gören akciğer, kanı yeterince temizleyemiyor ve dokulara yeterli oksijeni sağlayamaz hale geliyor. Çoklu organ yetmezliği başlaması sonrasında ne yazık ki hasta hayatını kaybedebiliyor” dedi.

Hastalar tam kontrol altına olmalı
Dr. İnce şöyle devam etti: “Kovid19 ile temasın önlenmesi bu hasta gruplarında ana hedeftir. Bunu sağlamak için de temas ve izolasyon kurallarına tam uyum son derece önemlidir. Hastalarda yaşam kaybı riskini en aza indirebilmek için, hastalıklarının tam kontrol altında olması gerekir.”

İlaçlar düzenli kullanılmalı
İlaçların düzenli kullanılmasının önemine dikkat çeken İnce, “Astım ve KOAH hastalarında kontrolün sağlanması için, sigara içilmemesi, ev içinde çözünen kimyasal oranı fazla deterjan ve temizlik malzemelerinin dikkatli kullanılması, alerjen maruziyetlerinin azaltılması ve ilaçlarının düzenli kullanılması önem taşıyor” diye konuştu.
Bazı hastaların, solunum ilaçlarını, steroid yani kortizon içerdiği ve bağışıklığı zayıflatacağı endişesiyle kullanmakta tereddüt ettiğine işaret eden Uzm. Dr. Özgür İnce, “Bu ilaçların hastalıkların kontrol altında alınmasında büyük rolü var. Bu dönemlerde ilaçların dozlarının atlanmaması ve özenle kullanılması önemlidir. Kontrolü bozulan, yani nefes darlığı, öksürük, balgam yakınması artan hastaların ise, kendilerini takip eden hekimle mutlaka görüşmeleri gerekir. Pnömokok, yani zatürre aşısı ve grip aşılarının koruyuculuğu bulunmamaktadır. Bu nedenle en etkili yöntem hastalarla temastan kaçınmaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Meme kanseri’nin tedavisi mümkün
YEREL HABERLER ‘Meme kanseri’nin tedavisi mümkün
Başkan Yılmaz: “Fındıkta mevzuata uygun olmayan alımlar yapılıyor”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Fındıkta mevzuata uygun olmayan ...
Yeşilyurt MYO'dan sanayi işçilerine eğitim
YEREL HABERLER Yeşilyurt MYO'dan sanayi işçilerine eğitim
Geylani: “Her zaman iyi oyun ile kazanılmıyor”
YEREL HABERLER Geylani: “Her zaman iyi oyun ile kazanılmıyor”
Ercan Kahyaoğlu: “En az 1 puan almayı düşünüyorduk”
YEREL HABERLER Ercan Kahyaoğlu: “En az 1 puan almayı düşünüyorduk”
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İnşaattan düşen şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen şahsın yardımına ambulans helikopter ...
Tekkeköy'den iki aileye sıcak yuva
YEREL HABERLER Tekkeköy'den iki aileye sıcak yuva
Atakum Belediyesi’nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin hijyen timlerinden öğrenciler ...
Canik Belediyesi’nden hayvan hakları etkinliği
YEREL HABERLER Canik Belediyesi’nden hayvan hakları etkinliği
Atakum Belediyesi’nin üretim atölyesinde ilk kontrolü ‘Leydi’ yapıyor Üretim Atakum Belediyesi’nden konfor testi maskot ‘Leydi’den
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin üretim atölyesinde ilk kontrolü ...
Başkan Demir: “Siyaset hizmet yeridir” Başkan Demir, Ayancık ve Gerze ilçelerindeki AK Parti kongrelerine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Siyaset hizmet yeridir” Başkan Demir, ...
Trafiğe “akıllı” çözüm
YEREL HABERLER Trafiğe “akıllı” çözüm
SASKİ' den 56 milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER SASKİ' den 56 milyonluk dev yatırım
İlkadım Belediyesi’nden sathi kaplama atağı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi’nden sathi kaplama atağı
Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü' OMÜ ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında “Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü” imzalandı Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “İlçelerde de hayvan mezarlıkları olacak” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal: “Üniversite olarak tüm sınırları zorlayarak destekte bulunacağız”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları ...
Samsun'da silahla yaralamaya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 3 gözaltı
Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
'Temizlerken yok ediyoruz' Prof. Dr. Demir: "Avrupa’daki deterjanlarda fosfat oranı yüzde 1-5, Türkiye’de ise yüzde 15-30” “Suyu kirlettiğimizde, çevreyi, doğayı, yaşamın her aşamasını kirletir, yaşadığımız dünyayı yaşanamayacak hale getiririz” “Bir damla suyu korumak insanlığı ve geleceğimizi korumaktır”
YEREL HABERLER 'Temizlerken yok ediyoruz' Prof. Dr. ...
Samsun raylı sistemi 'troleybüs' ile uzatılacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Tramvayı mevcut haliyle değil, elektrikli lastik tekerlekli troleybüs sistemi ile uzatacağız" "Taflan ve havalimanına elektrikli lastik tekerlekli troleybüs ile yolcu taşınacak" "Alınacak 4 tren ile tramvay sayımız 32’ye çıkacak"
YEREL HABERLER Samsun raylı sistemi 'troleybüs' ile ...
Samsun'da narkotik uygulaması: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik uygulaması: 6 gözaltı
Uyuşturucuyla yakalanan genç serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan genç serbest bırakıldı
Uyuşturucu imalatı operasyonundan 1 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu imalatı operasyonundan 1 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X