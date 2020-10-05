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Korona virüsü yenen estetik uzmanı yaşadıkları anlattı Dr. Hayati Akbaş: “Panik yapmayın, ümidinizi ve inancınızı kaybetmeyin”

İHA

Korona virüsü yenen estetik uzmanı yaşadıkları anlattı Dr. Hayati Akbaş: “Panik yapmayın, ümidinizi ve inancınızı kaybetmeyin”

Yakalandığı korona virüsü (Kavud19) yenen ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Hayati Akbaş, “Tedbirlere rağmen bu virüse yakalanırsanız panik yapmayın, ümidinizi ve inancınız kaybetmeyin” dedi.
Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, 24 Ağustos tarihinde korona virüs testi pozitif çıktı. Virüse yakalanmasının ardından 8 günlük bir süreci evde tedavi altında geçirdi. Evde tedavi olduğu süreçte ateşinin düşmemesi, öksürük ve eklem ağrıları şikayetleri artınca hastaneye başvurdu. Hastanede 5 günlük bir tedavinin ardından korona virüsünü yenen Dr. Hayati Akbaş yaşadıklarını anlattı.

“Bir akşam otururken bir anda şiddetli bir kuru öksürük başladı"
Belirtilerinin nasıl başladığı konusunda açıklamalarda bulunan Dr. Akbaş, bu süreçte ümidini ve inancını diri tuttuğunu ifade ederek, “Bu pandemiye yakalanmamak için elimizden geldiği kadar dikkat ettim. Maske, hijyen, mesafe kurallarına elimizden geldiğince uyduk. Buna rağmen hayatın içerisindeyiz. İnsanlarla bir şekilde temas halindeyiz. Bir şekilde arabayı biniyoruz, uçağa biniyoruz. Kalabalık yerlerde mecburen bazı şartlar altında kontrollü de olsa girmek zorunda kalıyoruz. Ben bu pandemiye yakalandığımda nasıl bu virüsle tanıştığımı asla anlamadım. Bir anda hastalık başladı. Bir akşam otururken bir anda şiddetli bir kuru öksürük başladı. Sanki bir şeyin zamanı geldi, düğmeye basılmış gibi başladı. O gün sabaha kadar öksürük devam etti. Sonrasın ateşim arttı, eklem ve kas ağrılarım arttı. Bir gün içerisinde şiddetli bir tablo oluştu. Sonrası gün test yapıldı, tanı konuldu. 8 gün bu süreci evde yaşadım. Ateşimin düşmemesi ve nefes darlığı şikayetimin de başlaması üzerine hastaneye gitmek zorunda kaldım. 5 gün hastanede tedavi gördüm. Oradaki gerekli tedavilerle durumumuz düzeldi. Klinik tablonun düzelmesi ve tablonun negatif çıkması üzerine normal hayatımıza döndük” diye konuştu.

“Benim yaşadığım orta şiddetli bir Kovid19 vakasıydı”
Bu süreçte ümidini ve inancını diri tuttuğunu ifade eden Akbaş, “Burada benim yaşadığım orta şiddetli bir Kovid19 vakasıydı. Tabii, bunun ileri vakaları var. Hiçbir şey yaşamayanlar var. Her zaman dikkatli olmak zorundayız. Hiçbir zaman 'ben çok dikkatliyim, bana bir şey olmaz' psikolojisi içerisinde olmamalıyız. Her an olabilirmişiz gibi hayatımızın akışını da bozmadan, panik havası oluşturmadan bu süreci geçirmeliyiz. Eğer bu virüs size bir şekilde bulaştıysa benim tavsiyem ilk olarak; panik yok, ikicisi ise ümidinizi ve inancınızı hiç kaybetmeyin. Verilen tedaviyi harfiyen uygulayın. Bakanlığımızın uyguladığı tedavi protokolleri var. Bunların yapılması gerekiyor. Bunların yapılması sonucunda bu süreç büyük bir oranla hafif veya orta şiddette bulgularla atlatılacaktır. Ama şikayetin çok ağır durumlarda, hastalığın ilerlediği durumlarda hastane tedavisi, yataklı tedavi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Vaktimi dinlenerek geçirdim”
Evdeki zamanın çoğunluğu dinlenmekle geçirdiğini söyleyen Akbaş, "Doktorlarımız gerekli hizmeti zaten veriyorlar. Sağlık çalışanlarımız olsun, hastane görevlilerine kadar büyük bir özverili çalışma gördük, görüyoruz. Bu süreçte zamanımı dinlenerek geçirdim. Okuyabildiğim kadar kitap okudum. Bendeki süreç halsizlikle geçti. Bir an önce yatmak istiyorsunuz. O hasta olduğunuz dönemde zihniniz çok fazla bünyenizle meşgul olduğu için bir dikkat dağınıklığı oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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