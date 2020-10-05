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Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankası AtaMarket 29 Ekim’de Samsun’da açıyor Atakum Belediyesi 29 Ekim’de açacağı gıda bankası ile hem israfı önleyecek hem de yoksullukla mücadele edecek

İHA

Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankası AtaMarket 29 Ekim’de Samsun’da açıyor Atakum Belediyesi 29 Ekim’de açacağı gıda bankası ile hem israfı önleyecek hem de yoksullukla mücadele edecek

Atakum Belediyesi, Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankasını 29 Ekim’de Samsun’da açıyor. Pandemi döneminde hayırseverlerin bağışladığı gıda kolileri ile 10 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşan Atakum Belediyesi, altı ayda projeden gerçeğe dönüştürdüğü AtaMarket Gıda Bankası ile hem gıda israfını önleyecek hem de yoksullukla mücadele edecek.
Atakum Belediyesi, dünya genelinde 1960’larda uygulanmaya başlanan, gıda israfının önlenmesinin yanı sıra hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmayı amaçlayan gıda bankacılığı modelini Karadeniz’de uygulayan ilk ve tek yerel yönetim olacak. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin önemli sosyal belediyecilik projelerinden biri olan AtaMarket Gıda Bankası’nın kentteki ihtiyaç sahipleri ile buluşmasına sayılı günler kaldı. Başkan Deveci, Atakum Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na gönderdiği yazılı mesajı ile Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankasının 29 Ekim’de Samsun’da açılacağını duyurdu. Tam donanımlı bir market olarak yaklaşık 250 metrekarelik kapalı alanda tasarlanan AtaMarket Gıda Bankası’ndan sosyal yardım alabilme kriterlerini taşıyan ihtiyaç sahibi Atakumlular yararlanacak. Atakum Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğü’ne başvuran yurttaşlara, kriterleri karşılamaları durumunda AtaKart ismi verilen alışveriş kartları dağıtılacak. Bu kartlara aylık periyotlarla sadece AtaMarket’te kullanılabilen AtaPuan alışveriş bakiyeleri yüklenecek. AtaKart sahibi olup Atakum Belediyesi Gıda Bankası’nın yararlanıcısı olan yurttaşlar, AtaMarket’e gelerek stokta bulunan gıda ve temizlik ürünlerinden limitler dahilinde alabilecek. Yararlanıcılar, AtaMarket’in kasa bölümünde AtaKartları’ndaki AtaPuanları kullanarak alışverişlerini tamamlayacak.

Ulusal organizasyonlarla iş birliği
Atakum Belediyesi Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahiplerine sunulacak ürünlerin tedarik süreci de ülke genelinde gıda israfının önlenmesine katkıda bulunacak. Üretim fazlası olan, tüketiminde bir sakınca bulunmayan ancak ambalaj hatası nedeniyle imhaya gönderilen, perakende zincirlerinde son tüketim tarihinin yaklaşması sebebiyle zorunlu olarak raftan indirilen, bağış yoluyla ulaşan tüm gıda ve temizlik ürünleri AtaMarket’in raflarında yer alacak. AtaMarket’te Atakum Belediyesi’nin paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği, Türkiye’de gıda bankacılığının ulusal organizasyonlarını yürüten Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Gıda Kurtarma Derneği ile de işbirliği yapacak. Ülke genelinde faaliyet gösteren iki kuruluşun yönlendireceği bağışlar ile Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak.

Gıda Bankası’na yapılan bağışlara vergi muafiyeti
Samsun, Karadeniz bölgesinin yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın farklı kentlerinde yaşayan tüm hayırseverler, AtaMarket’in rafları üzerinden ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek sunabilmek için her türlü gıda, temizlik maddesi ve nakdi bağışta bulunabilecek. Hayırseverler, şahıs ya da kurum olarak Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası’na yaptıkları bağış bedelinin tamamını, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. ve 89. maddeleri, KDV Kanunu’nun 17. maddesi ve 251 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca Gıda Bankacılığı’nı Destekleme Faaliyetleri kapsamında vergiden düşebilecek. Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankası AtaMarket, dünyanın dört bir yanından gelen bağışları, kentteki yardıma muhtaç yurttaşlara ulaştıran kalıcı bir dayanışma köprüsü olacak. Atakum Belediyesi, gerçekleştirdiği gıda bankacılığı organizasyonu ile hem gıda israfını önleyecek hem de yoksullukla mücadele edecek.

Her şey Başkan Deveci’nin dayanışma çağrısı ile başladı
Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankası AtaMarket’in kuruluş süreci, Türkiye’nin tüm dünya ile birlikte mücadele ettiği korona virüsü pandemisinin ilk günlerine dayanıyor. Mart ayında Türkiye’deki ilk korona virüsü vakasının açıklanmasının ardından birkaç hafta içerisinde ülkede yaşam durma noktasına geldi. 65 yaş üstü yurttaşlara getirilen evde kalma zorunluluğu, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, bazı iş yerlerinin kapatılması gibi gelişmeler nedeniyle çok sayıda yurttaş zor günler yaşamaya başladı. Bu süreçte Türkiye’deki ilk dayanışma çağrısını yapan yerel yönetici olan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsunlu hayırseverlere, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” deyişini hatırlattı. Maddi güce sahip olan Samsunluların sahip olduğu birikimlerin bu tür durumlarda önemli hale geldiğinin altını çizen Başkan Deveci, Atakum Belediyesi’nin hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir dayanışma köprüsü kuracağını açıkladı. Birkaç gün içinde hayata geçen organizasyon sayesinde Atakum’da 10 binden fazla haneye gıda kolileri ulaştırıldı. Atakum Belediyesi’nin Samsun’u tek yürek haline getiren organizasyonu işler duruma geldikten sonra mart ayının son günlerinde dayanışmayı kalıcı hale getireceklerini açıklayan Başkan Deveci, Atakum Belediyesi’nin Samsun’da gıda bankası kuracağını kaydetti.

Altı ay içinde projeden gerçeğe dönüştü
Yaklaşık altı ay önce proje çalışmalarına başlanan Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası, kısa sürede kullanıma hazır hale getirildi. Fiziki yapısını, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin belediye olanakları ile inşa ettiği AtaMarket, açılışı için gün sayıyor. Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankası AtaMarket, 29 Ekim’de Yenimahalle Mahallesi 3075. Sokak No:17 Atakum/Samsun adresinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara hizmet vermeye başlayacak. İhtiyaç sahibi Atakumluların kolayca ulaşabilmesi için kent merkezinde, toplu ulaşım olanaklarına yakın bir noktaya konumlandırılan AtaMarket Gıda Bankası, Yenimahalle Mahallesi’nde tramvay hattının (raylı sistem) geçtiği İsmet İnönü Bulvarı ile otobüs ve dolmuş güzergahı olan Atatürk Bulvarı’nın (Samsun Sinop Karayolu) tam ortasında yer alıyor. Tramvay kullanan yurttaşlar, Yenimahalle istasyonunda inerek birkaç dakikalık yürüyüşün ardından AtaMarket Gıda Bankası’na ulaşabiliyor. SAMULAŞ otobüsleri ya da dolmuş ile gelen yurttaşlar ise Yenimahalle durağında indiklerinde kısa sürede AtaMarket’e erişebiliyor.

AtaMarket tüm hayırseverlerin desteğini bekliyor
Gıda israfını önleme ve yoksullukla mücadele etmeyi amaçlayan Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası, hedeflerine ulaşabilmek ve dayanışmayı kalıcı hale getirebilmek için tüm hayırseverlerin desteğini bekliyor. AtaMarket’in rafları aracılığıyla dayanışmaya destek vermek isteyen herkes, gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra nakdi bağışta da bulunabiliyor. AtaMarket Gıda Bankası, Samsun’daki hayırsever yurttaşların yanı sıra Türkiye’nin farklı kentleri ve dünyanın dört bir yanında gurbetçi olan tüm Samsunlulardan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere destek almayı hedefliyor. AtaMarket, soğuk depolama altyapısı ile kurban ve adak olarak kesilen büyükbaş ya da küçükbaş etlerini de kabul edecek. Atakumlu ihtiyaç sahipleri, hayırseverlerin bağışladığı tüm et ürünlerine AtaMarket aracılığıyla ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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