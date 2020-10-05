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OMÜ’de değişim başladı OMÜ’den yenilikçi çevre ve doğa vizyonu hamlesi

İHA

OMÜ’de değişim başladı OMÜ’den yenilikçi çevre ve doğa vizyonu hamlesi

Hedeflerinden biri olan üniversitekentinsan bütünleşmesine yönelik projeler geliştiren Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) daha temiz, daha estetik, daha yeşil ve daha düzenli bir üniversite olma doğrultusunda harekete geçildi.
Bu çerçevede OMÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak ile Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy’un eşliğinde, misafir ettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve ekibiyle kampüs turuna çıktı. OMÜ’nün merkez Kurupelit Kampüsü’nde gerçekleştirilecek fiziksel, alt yapısal ve çevresel iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri adına yoğun bir mesaiyle çalıştıklarını vurgulayan Rektör Ünal, dört mevsim çevre dostu ve hareketli bir kampüs hedefledikleri belirtti.

“Kurupelit Kampüsü’nü Samsunlular için bir cazibe mekânı haline getirme arzusundayız”
Doğal yaşam alanları, deniz ve doğanın kesişim noktasındaki konumu, zengin florasıyla (bitki örtüsü) Türkiye’nin dikkat çeken alanlarından biri olan Kurupelit Kampüsü’nü kent sakinleri için bir cazibe mekânına çevirmek arzusunda olduklarına dikkat çeken Rektör Ünal, bu amacı gözeten plan ve projeleri, kampüs gezisinde Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İlhan Bayram ve ekibiyle paylaştı.
Kampüsün mevcut doğal varlıklarının yerinde gözlemlenip incelendiği gezinin ilk durağı OMÜ Göleti olurken Rektör Ünal, burada yürütülecek faaliyetlere dair konuklarına bilgi verdi. OMÜ’nün belirlediği çevre vizyonunun kılavuzluğunda hayata geçmesi tasarlanan çevreci ve yenilikçi çalışmaların, topluma öncülük etme yükümlülüğü taşıdığını vurgulayan OMÜ Rektörü, bu değişim sürecinin başlaması ve hız kazanmasında Üniversitenin, kamu kurum kuruluşlarıyla yürüttüğü koordinasyon ve diğer paydaşlarıyla yaptığı istişarenin etkili olduğunu söyledi.

Huzur veren ve manzarasıyla bütün mevsimleri yaşatan bir kampüs
Kampüs turunun sonraki evresinde ise Rektör Ünal ve beraberindekiler, Rektörlüğü ikinci nizamiye girişine bağlayan orman yolu ile kampüs içindeki dere yataklarını gezerken, bu alanlarda da mevcut yeşil örtünün estetik olarak önem kazanması ve kampüsün huzur veren, hâlihazırdaki doğal atmosferi ve manzarasıyla bütün mevsimleri yaşatan bir mekân olarak dönüşümünü sağlama kararlılığında olduklarını dile getirdi.

“Çevresel olarak sürdürülebilir üniversite modeliyle yola çıktık”
Turun son ayağında ise tramvayın Lojmanlar İstasyonu yer alırken Rektör Ünal burada konuklarına, raylı sistemi ana nizamiyeden kampüse ulaştıran köprünün altındaki eski şantiye sahasında oluşturmayı düşündükleri park alanıyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Durakta söz konusu sahayı, İlhan Bayram ve ekibiyle gözlemleyen Rektör Ünal, ağaçlandırma faaliyeti, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarla kampüsün bulvar yoluna dönük bu çehresini güzelleştirmek istediklerinin altını çizerek, bu anlamda sürdürülebilir üniversite modeliyle yola çıktıklarını sözlerine ekledi.

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