Samsun Emniyeti Eylül ayında da göz doldurdu 162 bin 349 şahsın GBT kontrolü yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Emniyeti Eylül ayında da göz doldurdu 162 bin 349 şahsın GBT kontrolü yapıldı

İHA

Samsun Emniyeti Eylül ayında da göz doldurdu 162 bin 349 şahsın GBT kontrolü yapıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, 2020 yılı Eylül ayı içerisinde başarılı çalışmalara imza atıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından uygulama ve denetimler sonucu suç unsurlarıyla etkin mücadele sağlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 1 Eylül30 Eylül tarihleri arasında 162 bin 349 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 382 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 50 bin 535 adet araç kontrol edildi. 1204 adet araca işlem yapıldı. 42 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği, 390 adet çeşitli çaplarda fişek, 305 adet kesici alet, 2 gram eroin, 40 gram esrar maddesi, 113 gram sentetik kannabinoid, 1366 adet sentetik ecza (GericaLyrca hap), 9 gram metanfematin ve 155 Adet extasy hap ele geçirildi.

FETÖ ve DEAŞ ile mücadele
TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 1 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 12 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 2’si ifadelerinin akabinde cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı. 29 Eylül tarihinde yapılan operasyon neticesi 10 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şahıslardan 8’i yakalanarak gözaltına alındı ve halen tahkikat devam ediyor. 2 şahsın da yakalanması için çalışmalar sürüyor. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan 27 şahıs hakkında işlem yapıldı. 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca “adli kontrol” şartı ile serbest bırakıldı. 20 şahıs ifadesinin akabinde cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. 4 şahsın yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. 1 şahıs halen gözaltında tahkikat devam ediyor. PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan (internet üzerinden) 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. İfadesinin akabinde cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.

KOM’dan 46 olay
KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 1 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında toplam 46 olay meydana geldi. Olaylarda 72 şahıs yakalandı. 67 şahıs serbest kaldı. 5 şahsa adli kontrol kararı verildi. Bu olaylarda 8 adet tabanca, 119 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca fişeği, 9 adet şarjör, 532 şişe içki, 86 bin 900 dal makaron, 67 paket ve 11 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 494 adet emtia, 129 adet tarihi eser, 436 şişe etil alkol, 763 paket (99 kilogram) nargile tütünü, 33 adet TAPDK bandrolü, 593 adet alkol yapımında kullanılan anason aroması, 1 adet makaron dolum makinası, 35 şişe alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde, 95 adet boş alkol şişesi, 774 adet içki yapımında kullanılan içki kiti, 306 adet alkol yapımında kullanılan etiket, 16 adet 50 TL, 90 adet 100 TL, 800 adet extacy hap, 9 adet sentetik hap ile 93 kilogram açık tütün ele geçirildi. 800 adet extacy ve 9 adet sentetik hap Narkotik Şube Müdürlüğü’ne, 93 kilogram açık tütün idari işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.

Narkotikten 215 olay
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, “1 Eylül30 Eylül 2020 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 215 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 374 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 41 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 15 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak, 314 şahıs ise cumhuriyet savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. 4 şahıs gözaltında bulunuyor. Meydana gelen olaylarda; 8 kilogram 4,45 gram esrar, 1 kilogram 495,59 gram sentetik kannabinoid, 5,23 gram eroin, 3 bin 845 adet sentetik ecza, 4 bin 279 adet ecstasy hap, 322 kök kenevir, 713,4 gram metamfetamin, 0,81 gram kokain, 22 adet captagon, 318 gram kenevir tohumu, 11,1 gram skunk ele geçirildi.

99 bin 706 araç sürücüsü kontrol edildi
Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise, 1 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında 99 bin 706 araç sürücüsü kontrol edildi. 10 bin 455 araç sürücüsü ve 17 bin 10 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 10 milyon 738 bin 425 TL cezai işlem uygulandı. 409 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. 814 araç trafikten men edildi. 17 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı. 514 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 2 bin 47 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 2 bin 269 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 825 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 42 araca fazla yolcu taşımaktan, 1220 araca kırmızı ışık ihlalinden, 1553 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 409 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan, 14 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.
Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 277 kişiye trafik eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OMÜ’de değişim başladı OMÜ’den yenilikçi çevre ve doğa vizyonu hamlesi
YEREL HABERLER OMÜ’de değişim başladı OMÜ’den yenilikçi çevre ve ...
Başkan Demirtaş: “Sorumluluğumuz büyük, biz bu günler için varız”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Sorumluluğumuz büyük, biz bu günler ...
Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankası AtaMarket 29 Ekim’de Samsun’da açıyor Atakum Belediyesi 29 Ekim’de açacağı gıda bankası ile hem israfı önleyecek hem de yoksullukla mücadele edecek
YEREL HABERLER Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankası AtaMarket 29 ...
Korona virüsü yenen estetik uzmanı yaşadıkları anlattı Dr. Hayati Akbaş: “Panik yapmayın, ümidinizi ve inancınızı kaybetmeyin”
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen estetik uzmanı yaşadıkları anlattı Dr. ...
Samsun’da meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Samsun’da meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı
Korona günlerinde KOAH ve astım hastalarına çok önemli uyarı Korona günlerinde KOAH ve astım hastaları ilaçlarını kesmemeli
YEREL HABERLER Korona günlerinde KOAH ve astım hastalarına çok ...
‘Meme kanseri’nin tedavisi mümkün
YEREL HABERLER ‘Meme kanseri’nin tedavisi mümkün
Başkan Yılmaz: “Fındıkta mevzuata uygun olmayan alımlar yapılıyor”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Fındıkta mevzuata uygun olmayan ...
Yeşilyurt MYO'dan sanayi işçilerine eğitim
YEREL HABERLER Yeşilyurt MYO'dan sanayi işçilerine eğitim
Geylani: “Her zaman iyi oyun ile kazanılmıyor”
YEREL HABERLER Geylani: “Her zaman iyi oyun ile kazanılmıyor”
Ercan Kahyaoğlu: “En az 1 puan almayı düşünüyorduk”
YEREL HABERLER Ercan Kahyaoğlu: “En az 1 puan almayı düşünüyorduk”
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Akhisarspor: 0
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İnşaattan düşen şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen şahsın yardımına ambulans helikopter ...
Tekkeköy'den iki aileye sıcak yuva
YEREL HABERLER Tekkeköy'den iki aileye sıcak yuva
Atakum Belediyesi’nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin hijyen timlerinden öğrenciler ...
Canik Belediyesi’nden hayvan hakları etkinliği
YEREL HABERLER Canik Belediyesi’nden hayvan hakları etkinliği
Atakum Belediyesi’nin üretim atölyesinde ilk kontrolü ‘Leydi’ yapıyor Üretim Atakum Belediyesi’nden konfor testi maskot ‘Leydi’den
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nin üretim atölyesinde ilk kontrolü ...
Başkan Demir: “Siyaset hizmet yeridir” Başkan Demir, Ayancık ve Gerze ilçelerindeki AK Parti kongrelerine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Siyaset hizmet yeridir” Başkan Demir, ...
Trafiğe “akıllı” çözüm
YEREL HABERLER Trafiğe “akıllı” çözüm
SASKİ' den 56 milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER SASKİ' den 56 milyonluk dev yatırım
İlkadım Belediyesi’nden sathi kaplama atağı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi’nden sathi kaplama atağı
Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları protokolü' OMÜ ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında “Sokak Hayvanlarını Muayene, Tetkik, Teşhis, Tedavi ve Otopsi Hizmet Protokolü” imzalandı Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “İlçelerde de hayvan mezarlıkları olacak” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal: “Üniversite olarak tüm sınırları zorlayarak destekte bulunacağız”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir ile OMÜ arasında 'sokak hayvanları ...
Samsun'da silahla yaralamaya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 3 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X