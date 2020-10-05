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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan K.S. ve O.A. isimli şahısların, Salıpazarı ilçesinde G.A. isimli şahıstan satış amaçlı uyuşturucu madde temin ederek Samsun il merkezine getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmada, K.S. Salıpazarı ilçesi dönüşünde Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde araç içerisinde 188,01 gram esrar maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın devamında O.A. Samsun Çarşamba Havaalanı Kavşağı'nda, G.A. ise Çarşamba ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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