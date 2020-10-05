Yamaçta mahsur kalan gebe inek, vinçle kurtarıldı

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Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da yamaçta mahsur kalan 5 aylık gebe inek, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

İlkadım ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi´nde, Hüseyin Durgun'a ait 5 aylık gebe inek, yol kenarında otlarken, yamaçtan yuvarlandı. 'Sarıkız' adlı inek, sahipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, gebeliğinden dolayı ayağa kalkamayan inek için kurtarma operasyonu başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halata bağlanan inek, kontrollü bir şekilde vinçle bulunduğu yerden alınarak yamacın aşağısındaki yola indirildi. Traktör römorkuna konulan inek, sahiplerine teslim edilerek ahıra götürüldü. Ahırda veteriner hekim tarafından kontrol edilen ineğin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-10-05 14:54:12



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