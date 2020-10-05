Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da camını kırarak girdiği mağazadan çaldığı 2 takım elbiseden birini giyen şüpheli T.B. (16), kaçarken otostop çekip bindiği sivil polis otosundaki ekiplerce yakalandı. Hırsızlık anları da iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir tekstil mağazasında meydana geldi. İş yerinden alarm çaldığı ihbarı üzerine ekipler, adrese gelerek inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, satış mağazasının camı taşla kırılarak, 2 takım elbisenin çalındığı tespit edildi. İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirip, kaçan şüphelinin konuşma engelli T.B. olduğunu belirledi. Çaldığı 2 takım elbiseden birini giyip, diğerini yanına alan şüpheli T.B. kaçtığı sırada yoldan geçen sivil polis otosuna otostop çekti. Sivil polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışmadan dönerken zanlının kendilerine otostop çektiğini görünce durdu. Eşkâlinden tanınan şüpheli, obindiği sivil polis otosundaki ekiplerce yakalandı. Konuşma engelli olduğu belirlenen T.B., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan çalınan takım elbiseler, iş yeri sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları da iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüpheli çocuğun, bir süre etrafı gözetlediği, ardından da mağazanın camını taşla kırarak içeri girdiği ve raflardan takım elbiseleri çalıp çıktığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-10-05 16:21:46



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