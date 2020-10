Başkan Topaloğlu: “Kuş Cenneti göz bebeğimiz”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti olarak da bilinen deltamızı gözümüz gibi korumak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur" dedi.

Samsun'un 19 Mayıs İlçesi Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Başkanı Topaloğlu, burada yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde bir kısmı yangına maruz kalan Kızılırmak Deltası ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Osman Topaloğlu ziyaretinde, göreve geldiği günden bu yana basın yayın kuruluşları temsilcileriyle daima iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, "Şeffaf yönetim anlayışımız çerçevesinde yaptığımız her faaliyet, attığımız her adımının eleştiriliyor olması son derece doğaldır. Basınımız bu nokta görevini yerine getirmektedir. Eleştirilerin yapıcı ve yol gösterici olması en büyük temennimizdir" diye konuştu.



“Delta, Türkiye için önemli”

Başkan Topaloğlu ziyaretinde ayrıca, geçtiğimiz günlerde bir kısmı yangına maruz kalan Kızılırmak Deltası ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Topaloğlu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nın sadece Samsun için değil tüm Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kızılırmak Kuş Cenneti olarak da bilinen deltamızı gözümüz gibi korumak, kollamak, en büyük, en önemli görev ve sorumluluklarımızdandır. Delta, bizim göz bebeğimizdir" ifadelerini kullandı.



“Söylenenler gerçek değil”

Yangınla ilgili tüm incelemelerin yapıldığını ifade eden Osman Topaloğlu, "Yanan bölgenin imara, konutlaşmaya açılması gibi bir şey asla söz konusu değildir. Bu konuda söylenen her şey yalandan ibarettir. Kızılırmak Deltası, tümüyle 1'inci sınıf koruma alanındadır. 21 bin 700 hektarlık alan Sulak Alanların Korunması (RAMSAR) Sözleşmesi ile de koruma altındadır. Bizlerin tüm çabası, deltamızı dünyaya tanıtmak içindir. Bu gerçeklerin herkes tarafından bu şekliyle bilinmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ziyareti anısına Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır'a, Kızılırmak Deltası figürü yer alan tablo etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.