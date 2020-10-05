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Samsun'da ‘Sınıf Tam Öğretmenim’ kampanyasında 2 bin 500 öğrenciye tablet ulaştırıldı

İHA

Samsun'da ‘Sınıf Tam Öğretmenim’ kampanyasında 2 bin 500 öğrenciye tablet ulaştırıldı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Şu ana kadar 2 bin 500 civarında tableti öğrencilerimizle buluşturduk. Önümüzdeki birkaç ay içinde çok süratli bir şekilde yaklaşık 13 bin öğrencimize bu maksatlı ulaşmış olacağız” dedi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Ortaokulu’nda 981 öğrencinin 69’unun uzaktan eğitim araçlarına sahip olmadığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine katılabilmeleri için bağışçıların destekleriyle 70 adet tablet alınarak öğretmenlerine teslim edildi. Öğretmenler bugün öğleden sonra tabletleri çocukların evlerine giderek teslim edecek. Okulun öğrencileri yüzde 100 uzaktan eğitim erişimini sağlamış olacak.
Okul Müdürü Süleyman Çiftli, “Dört haftadır öğrencilerimiz 35 saat üzerinden evlerinde eğitim alıyor. Katılım oranlarımız 40 mevcutlu sınıflarda 3536 olarak gerçekleşiyor. Katılamayan her öğrencimizin de sınıf öğretmenlerimiz aracılığıyla katılamama nedenlerini tespit ettik ve 70 öğrencimizin de uzaktan öğretim aracı olmadığı için alamıyordu. Burada o öğrencilerimize ulaşmış olacağız” diye konuştu.
İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerimiz için EBA Destek Noktaları oluşturduk. Hiçbir öğrencimiz buralara katılım sağlayarak derslerinde geri kalmadı. Ancak burada kendi içindeki sorunu kendi çözme gayesi gösteren bir kurum var burada. Bu çok olumlu ve güzel bir davranış” şeklinde konuştu.
"Sınıf Tam Öğretmenim" projesinde yapılan çalışmaları anlatan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, “Uzaktan eğitim mart ayından beri devam ediyor ancak bazı öğrencilerimizin uzaktan öğretim araçlarına sahip olmadığını tespit ettik. Bunların sayısı bizde var isimlerinin hiçbir önemi yok. Bunlara karşı ne yapabiliriz diye burada öğretmen arkadaşlarımızla birlikte geceli gündüzlü düşünüyoruz. İmkanlarımızı ne şekilde kullanabiliriz diye değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 2 bin 500 civarında tableti öğrencilerimizle buluşturduk. Hayırseverlerimiz ve iyilik meleği öğretmen arkadaşlarımızla oluşturduğumuz bu imkanları öğrencilerimizin evlerine kadar götürüyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde çok süratli bir şekilde yaklaşık 13 bin öğrencimize bu maksatlı ulaşmış olacağız. Uzaktan öğretim manasında da hiçbir arkadaşımızın sınıfa ve öğretmenlerine ulaşmasını engellememiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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