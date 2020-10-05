Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan K.S. ve O.A. isimli şahısların, Salıpazarı ilçesinde G.A. isimli şahıstan satış amaçlı uyuşturucu madde temin ederek Samsun il merkezine getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmada, K.S. Salıpazarı ilçesi dönüşünde Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde araç içerisinde 188,01 gram esrar maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın devamında O.A. Samsun Çarşamba Havaalanı Kavşağı'nda, G.A. ise Çarşamba ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.S. ve G.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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