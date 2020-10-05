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Yaktığı anıza düşerek öldü

DHA

Yaktığı anıza düşerek öldü


Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da yaktığı anıza dengesini kaybederek düşen Mustafa Yılmaz (73), hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kavak ağaçlarının kesiminin ardından anızları temizlemek için ateş yakan Mustafa Yılmaz, dengesini kaybederek alevlerin arasına düştü. Yılmaz'ın yardım çığlıklarını duyarak bahçeye gelen vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tek ayağı protez olan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2020-10-05 22:39:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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