Samsun merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

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Hakan AKGÜN/SAMSUN (DHA)SAMSUN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilen 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli olmak üzere, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-10-06 10:37:25



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